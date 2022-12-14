АФК «Система» займется выпуском тестов для криминалистической экспертизы

Входящая в АФК «Система» научно-исследовательская лаборатория «Система-биотех» начнет с апреля 2023 г. выпускать наборы для криминалистов и специалистов в области судебной медицины, рассказал «Ведомостям» генеральный директор этой компании Артем Сиразутдинов. Эту информацию подтвердил и Фонд развития промышленности, который намерен выделить в виде льготного займа половину суммы инвестиций в этот проект. Общие затраты на него, по словам Сиразутдинова, составят 205,2 млн руб.