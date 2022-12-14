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АФК «Система» займется выпуском тестов для криминалистической экспертизы

Ранее их делали иностранные компании, которые ушли из России
Анна Киселева
За счет возможности анализа более сложных образцов продукция компании может стать полноценной заменой импортным аналогам / Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Входящая в АФК «Система» научно-исследовательская лаборатория «Система-биотех» начнет с апреля 2023 г. выпускать наборы для криминалистов и специалистов в области судебной медицины, рассказал «Ведомостям» генеральный директор этой компании Артем Сиразутдинов. Эту информацию подтвердил и Фонд развития промышленности, который намерен выделить в виде льготного займа половину суммы инвестиций в этот проект. Общие затраты на него, по словам Сиразутдинова, составят 205,2 млн руб.

Криминалистические наборы позволят проводить более 200 различных тестирований, говорит Сиразутдинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных