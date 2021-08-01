АФК «Система» предложит Москве генетические тесты на возможную тяжесть течения COVID-19

АФК «Система» предложит Москве генетические тесты на возможную тяжесть течения COVID-19Удачных примеров таких тестов пока не было
Входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех» получила разрешение департамента здравоохранения Москвы на клиническую апробацию в столичных медучреждениях своего генетического теста для прогнозирования тяжести протекания COVID-19. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон. Представитель АФК «Система» эту информацию подтвердил.
Представитель департамента здравоохранения сообщил «Ведомостям», что ведомством предусмотрен проект «Проведение сличительных испытаний технологий исследования взаимосвязи генетических факторов организма человека и тяжести течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, корреляции клинических показателей и штаммов вируса». По его словам, в эксперименте примут участие ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, ГКБ № 40 в Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Склифосовского и др. Вопрос о практическом применении тестов будет решаться по результатам этих и других исследований, отметил представитель департамента.