«Дочка» АФК «Система» поставит Москве до миллиона тестов на коронавирус

До этого Департамент здравоохранения города Москвы уже заключал контракты на поставку тестов на коронавирус. В марте один из крупнейших поставщиков российских тест систем «Эвотек-Мирай геномикс» (EMG) – в него инвестировали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японская К. K. Mirai Genomics – договорился поставить Москве 56 мобильных диагностических систем и 100 000 наборов для выявления РНК коронавируса на сумму 192 млн руб.