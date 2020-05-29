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«Дочка» АФК «Система» поставит Москве до миллиона тестов на коронавирус

Ведомости

Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» заключила с Департаментом здравоохранения Москвы контракт на поставку до миллиона тестов на коронавирус. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер АФК «Системы» Артем Сиразутдинов. Сумму контракта он не раскрыл.

По его словам, часть московских больниц уже получила разработанные «Системой-Биотех» тесты. С помощью них можно проводить исследования на наличие коронавируса по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). Их результаты будут готовы в течение двух часов. Себестоимость одной тест-системы, по словам Сиразутдинова, – 500 руб.

«Система-Биотех» начала работу в 2019 г. Она специализируется на биотехнологиях, например молекулярно-генетических исследованиях. Среди ее разработок есть также экспресс-тест на коронавирус на основе изотермической реакции, результаты которого  можно получить в течение 30 мин.

До этого Департамент здравоохранения города Москвы уже заключал контракты на поставку тестов на коронавирус. В марте один из крупнейших поставщиков российских тест систем «Эвотек-Мирай геномикс» (EMG) – в него инвестировали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японская К. K. Mirai Genomics – договорился поставить Москве 56 мобильных диагностических систем и 100 000 наборов для выявления РНК коронавируса на сумму 192 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных