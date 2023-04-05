Заболеваемость ВИЧ и туберкулезом так и не вернулась к уровню до пандемии

Заболеваемость ВИЧ и туберкулезом так и не вернулась к уровню до пандемииИсключение составляет сифилис, выявляемость которого опередила показатели 2019 года
Заболеваемость в России острыми вирусными гепатитами B и C, активным туберкулезом и ВИЧ уже третий год подряд не возвращается к допандемийным показателям, чего нельзя сказать про сифилис. Число впервые выявленных случаев этого заболевания по итогам 2022 г. не только достигло уровня 2019 г., но и превысило его. Об этом свидетельствуют данные Росстата, собранные на основе показателей Роспотребнадзора и Минздрава, заметили «Ведомости».
По итогам 2019 г. статистикой было зарегистрировано 80 100 человек, у которых впервые обнаружили ВИЧ (54,6 случая на 100 000 человек). В 2020 г. обследование на ВИЧ прошла почти четверть населения страны, говорилось в годовом отчете о работе Минздрава. В нем же уточнялось, что число сдавших тесты на инфекцию в первый год пандемии коронавируса стало на 14,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2021 г. ВИЧ впервые выявили у 58 800 человек (40,3 нового случая на 100 000 человек). По итогам 2022 г. ВИЧ был выявлен впервые всего у 61 400 человек (42,2 случая на 100 000 человек), по данным статистического ведомства.
В первые два года пандемии на фоне масштабных ограничительных мер в России заметно снизилась и заболеваемость острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С, говорит главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. В 2022 г. после отмены большинства ограничений заболеваемость острым гепатитом C выросла, а распространение гепатита В осталось на том же уровне, что и в 2021 г. (0,3 случая на 100 000 человек), сказал он. При этом к уровню 2019 г. (0,6 случая на 100 000 человек) показатель так и не вернулся, по данным Росстата. На вопрос о том, почему так происходит, Чуланов по существу не ответил.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Роспотребнадзор, но они пока остались без ответа.
Аналогичная ситуация происходит с туберкулезом: 60 500 новых случаев в 2019 г. (41,2 случая на 100 000 человек) и уже 42 900 новых случаев (29,5 на 100 000 человек) в 2022 г., по данным Росстата. Совершенно иначе дела обстоят с сифилисом: в 2019 г. было зарегистрировано 22 000 человек с этим заболеванием (15 случаев на 100 000 человек). А начиная с 2021 г. заболеваемость в России стала расти, достигнув по итогам прошлого года 25 700 новых случаев (17,7 случая на 100 000 человек). 41% от всех случаев новых заболеваний пришелся на столицу, следует из данных Роспотребнадзора.
«Ведомости» направили запрос в столичный депздрав.
Все перечисленные заболевания относятся к группе контагиозных, или заразных, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Спад заболеваемости она объясняет прерыванием контактов между людьми, напоминая, что в 2020 г. в регионах еще сохранялись отдельные коронавирусные ограничения. По ее словам, даже инфекционная заболеваемость в детских коллективах в среднем по России до сих пор не восстановилась к допандемийному уровню.
Всплески заболеваемости социально значимых заболеваний нередко бывают связаны с въездными потоками мигрантов, добавила Попович. В конце декабря 2021 г. вступили в силу поправки к законам «О правовом положении иностранных граждан» и «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Согласно им, граждане стран ЕАЭС (старше семи лет) в течение месяца после приезда в Россию должны предоставлять в Министерство внутренних дел медсправки по итогам проверок на наркотики, туберкулез, ВИЧ, сифилис, коронавирус и т. д.
Сифилис всегда хорошо диагностировался в России, тогда как контроль за заболеваемостью трудовых мигрантов в Москве улучшился недавно – когда обследования для трудоустройства начали проводиться централизованно в филиале «Многофункционального медицинского центра трудовой миграции», рассказал президент Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем, дерматовенеролог Михаил Гомберг. После этого произошел резкий рост числа заболевших, теперь же заболеваемость остается стабильно высокой, пояснил он. Число выявленных заболеваний закономерно возросло с увеличением частоты тестирований, считает председатель комитета «Гражданское содействие» (внесен в реестр НКО – иностранных агентов в 2015 г.) Светлана Ганнушкина (внесена в реестр иностранных агентов в декабре 2022 г.). Сама она не сталкивалась с тем, чтобы мигранты, обращавшиеся в их организацию в последнее время, искали помощь в лечении именно сифилиса.
Одна из причин падения заболеваемости в том, что болезни своевременно не выявлялись. Как говорится в отчете о работе Минздрава в 2020 г., проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров возобновилось в субъектах РФ только в III квартале 2020 г. после некоторого смягчения противоэпидемических мер. Как показал опрос, проведенный телемедицинским сервисом «Доктис», о котором писали «Ведомости», только 12,5% жителей страны регулярно проходят диспансеризацию.