Заболеваемость ВИЧ и туберкулезом так и не вернулась к уровню до пандемии

В первые два года пандемии на фоне масштабных ограничительных мер в России заметно снизилась и заболеваемость острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С, говорит главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. В 2022 г. после отмены большинства ограничений заболеваемость острым гепатитом C выросла, а распространение гепатита В осталось на том же уровне, что и в 2021 г. (0,3 случая на 100 000 человек), сказал он. При этом к уровню 2019 г. (0,6 случая на 100 000 человек) показатель так и не вернулся, по данным Росстата. На вопрос о том, почему так происходит, Чуланов по существу не ответил.