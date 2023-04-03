Доконтактная профилактика ВИЧ не включена в клинические рекомендации Минздрава, обратили внимание эксперты

В Коалиции обращают внимание, например, на закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ». В нем есть статьи о профилактике, но напрямую о применении доконтактных методов не говорится. Их также нет в детальном плане реализации госстратегии по противодействию распространения ВИЧ в России до 2030 г. и в клинических рекомендациях по лечению у взрослых от 2020 г. То есть врачи не могут опираться на рекомендации по назначению ДКП в своих назначениях.