Доконтактная профилактика ВИЧ не включена в клинические рекомендации Минздрава, обратили внимание эксперты

Доконтактная профилактика ВИЧ не включена в клинические рекомендации Минздрава, обратили внимание экспертыКроме того, в России не разбираются в покупке соответствующих препаратов
Российские официальные документы, регулирующие лечение ВИЧ, не прописывают применение и внедрение доконтактной профилактики (ДКП) инфекции, поэтому доступ на государственном уровне к такому виду профилактики фактически отсутствует. Об этом говорится в докладе Коалиции по готовности к лечению (ITPC EECA), который есть у «Ведомостей».
ДКП – один из способов защиты от заражения ВИЧ. Он заключается в регулярном приеме антиретровирусных препаратов ВИЧ-негативными людьми до их возможного заражения с целью предотвратить инфицирование в случае ожидаемого контакта с вирусом – например, если партнер ВИЧ-положительный.
В чем сложность
В Коалиции обращают внимание, например, на закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ». В нем есть статьи о профилактике, но напрямую о применении доконтактных методов не говорится. Их также нет в детальном плане реализации госстратегии по противодействию распространения ВИЧ в России до 2030 г. и в клинических рекомендациях по лечению у взрослых от 2020 г. То есть врачи не могут опираться на рекомендации по назначению ДКП в своих назначениях.
Отдельные упоминания ДКП есть в документах ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, но приоритетными для врачей служат рекомендации Минздрава, таким образом, все другие упоминания ДКП они могут использовать лишь в качестве образовательной информации. Авторы исследования делают вывод, что единого документа, в котором было бы прописано комплексное внедрение или применение ДКП ВИЧ, сейчас нет.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав.
Несмотря на то что ДКП заражения ВИЧ показала свою эффективность, у российских регуляторов отношение к ней «прохладное», сказал «Ведомостям» глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Кроме того, по его словам, в законодательстве прописано, что бесплатно препараты выдаются только на «лечение ВИЧ».
Но Покровский отмечает, что с частной покупкой ДКП без квалифицированного объяснения врача также могут возникнуть проблемы. «Люди думают, что он защищает и от других инфекций, передаваемых половым путем, и могут не использовать презерватив, но это не так. Нужно внимательно относиться к самому приему, есть множество вариантов частоты приема и нюансов, это должно объясняться специалистами», – пояснил он.
Чем профилактируются
В докладе представлен анализ поисковых запросов «Яндекса» двух препаратов для ДКП тенофовир + эмтрицитабин – трувады от американской фармкомпании Gilead и российского дженерика доквир от «Фармасинтеза». Ежемесячный спрос на оба препарата был выше 300 поисковых запросов в 2022 г., максимальное число поисковых запросов обоих препаратов было в апреле – 447 и 410 соответственно. Для анализа объема покупок тенофовира + эмтрицитабина Коалиция использовала данные аналитической компании DSM Group с сентября 2021 г. по сентябрь 2022 г. Данные анализа не включают продажи в коммерческих частных клиниках.
Что знают пациенты с ВИЧ о доконтактной профилактике
По данным исследования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в 2020 г., больше половины респондентов с ВИЧ (61%) не знали о существовании метода такой профилактики, представители пар (16%), в которых у одного партнера есть инфекция, а у второго – нет, также сообщили, что не используют методы профилактики заражения ВИЧ. 77% выразили положительное отношение к самой методике, 10% сказали, что не задумывались об этом.
Всего, по данным DSM Group, за этот период было продано 1766 упаковок препарата при среднем количестве 158 пачек препарата в 2022 г. Если исходить из корректного режима приема этого препарата, то за год было приобретено лишь 135 полных курсов лекарства. Но фактическое число людей, принимающих препарат, может быть больше, говорится в докладе. Общий объем средств, потраченных на тенофовир + эмтрицитабин, составил 25 502 561 руб. Из которых 25 млн руб. пришлось только на американскую труваду, российский дженерик дешевле оригинала в 9 раз.
Наиболее популярная в мире комбинация для ДКП тенофовир + эмтрицитабин имеет статус «препарат для лечения ВИЧ», поэтому как препарат непосредственно для профилактики на государственном уровне он применяться не может. Также в России пациент с ВИЧ посещает местные центры СПИДа в регионах, в которых он бесплатно может получить консультацию специалиста и антиретровирусную терапию, встав на диспансерный учет. Человек без диагноза ВИЧ ни получать консультации, ни сдать анализы, ни получить препараты ДКП не может.
«Существует альтернатива в виде частных коммерческих клиник, но, вероятнее всего, не все люди могут оплачивать дорогостоящие услуги. Кроме того, подобные клиники работают в основном в крупных городах», – резюмируют авторы доклада. Поэтому препараты для такого вида профилактики ВИЧ россияне должны приобретать самостоятельно в аптеках.
На конец 2021 г., по данным Роспотребнадзора, в России в 85 регионах проживало 1 137 596 россиян с ВИЧ-инфекцией.