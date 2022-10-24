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Минздрав в 2022 году закупил 44% препаратов от гепатита для людей с ВИЧ

Аукционы проводятся с учетом остатков лекарственных препаратов в регионах, говорят в ведомстве
Анна Нараева
Минздрав в 2022 году закупил 44% препаратов от гепатита для людей с ВИЧ / Андрей Гордеев / Ведомости

Минздрав России в 2022 г. закупил 44% от годовой потребности в препаратах для пациентов, которые одновременно болеют не только ВИЧ, но и гепатитами B или C, сообщили в министерстве в ответ на обращение организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ». Ответ Минздрава есть в распоряжении «Ведомостей». В письме Минздрав напоминает, что федеральный бюджет 2022 г. предусматривает 31,7 млрд руб. на закупки препаратов для пациентов с ВИЧ.

Препараты для лечения ВИЧ Минздрав закупает централизованно, из этого же бюджета он проводит закупки препаратов от гепатита C и В, но только для пациентов с ВИЧ (т. е. в случае сочетания инфекций). Лекарства для пациентов с гепатитом В или С могут закупать и регионы, но уже из собственного бюджета. Ранее «Ведомости» приводили данные отчета проекта «Коалиция по готовности к лечению», по которому закупки препаратов от гепатита С в 2021 г. прошли в 79 субъектах России.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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