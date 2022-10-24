Минздрав в 2022 году закупил 44% препаратов от гепатита для людей с ВИЧ

Препараты для лечения ВИЧ Минздрав закупает централизованно, из этого же бюджета он проводит закупки препаратов от гепатита C и В, но только для пациентов с ВИЧ (т. е. в случае сочетания инфекций). Лекарства для пациентов с гепатитом В или С могут закупать и регионы, но уже из собственного бюджета. Ранее «Ведомости» приводили данные отчета проекта «Коалиция по готовности к лечению», по которому закупки препаратов от гепатита С в 2021 г. прошли в 79 субъектах России.