Пациентские организации требуют увеличить финансирование на закупки лекарств от ВИЧ

В 2021 г. Минздрав потратил на закупки препаратов 27,83 млрд руб. В письме отмечается, что бюджет централизованных закупок был увеличен на 2,88 млрд руб. по сравнению с 2020 г. (+11%), но лишь «формально»: 1,36 млрд руб. пришлось на закупки для ФСИН, которые в 2020 г. не входили в общую сумму закупок Минздрава, утверждают авторы. Необходимость увеличения годового бюджета на 2023 г. и два последующих года движение оценивает в 15 млрд руб. в год. «Количество вновь выявленных людей с ВИЧ-инфекцией превышает количество людей, которые начали антиретровирусную терапию», – поясняют авторы письма.