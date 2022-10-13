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Пациентские организации требуют увеличить финансирование на закупки лекарств от ВИЧ

В Минздраве считают более корректным экономить за счет больших объемов поставок и долгосрочных контрактов
Валерия Мишина
В 2021 г. на диспансерном учете, по данным Федерального научно-методического центра по профилактике СПИДа Роспотребнадзора, состояло 803 796 инфицированных ВИЧ россиян, получал лекарства 660 821 пациент / Артем Геодакян / ТАСС

Движение «Пациентский контроль» (представляет интересы людей с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями) обратилось в правительство с просьбой увеличить финансирование закупок антиретровирусных препаратов на 2023–2025 гг. В письме, с которым ознакомились «Ведомости», отмечается, что расходы из федерального и региональных бюджетов в 2020–2022 гг. на закупки лекарств оставались почти «на одном уровне, несмотря на рост количества новых случаев и количества пациентов».

В 2021 г. Минздрав потратил на закупки препаратов 27,83 млрд руб. В письме отмечается, что бюджет централизованных закупок был увеличен на 2,88 млрд руб. по сравнению с 2020 г. (+11%), но лишь «формально»: 1,36 млрд руб. пришлось на закупки для ФСИН, которые в 2020 г. не входили в общую сумму закупок Минздрава, утверждают авторы. Необходимость увеличения годового бюджета на 2023 г. и два последующих года движение оценивает в 15 млрд руб. в год. «Количество вновь выявленных людей с ВИЧ-инфекцией превышает количество людей, которые начали антиретровирусную терапию», – поясняют авторы письма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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