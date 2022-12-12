Число умерших ВИЧ-инфицированных россиян увеличилось на 2,4% за год

В 2021 г. в России выросло число летальных исходов среди людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), этот показатель составил 32 160 случаев. Это на 2,4% больше, чем в 2020 г. (31 408 умерших). Это следует из аналитической справки Роспотребнадзора (есть у «Ведомостей») по результатам исследований о причинах летальных исходов у больных ВИЧ за 2019–2021 гг.