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Число умерших ВИЧ-инфицированных россиян увеличилось на 2,4% за год

Система здравоохранения не имеет данных о тяжести состояния 31,6% больных
Егор Губернаторов
Число летальных исходов людей с ВИЧ увеличилось, но вирус не всегда был основной причиной смерти / Александр Гальперин / РИА Новости

В 2021 г. в России выросло число летальных исходов среди людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), этот показатель составил 32 160 случаев. Это на 2,4% больше, чем в 2020 г. (31 408 умерших). Это следует из аналитической справки Роспотребнадзора (есть у «Ведомостей») по результатам исследований о причинах летальных исходов у больных ВИЧ за 2019–2021 гг.

Больше трети (36,2%) умерших людей с ВИЧ в 2021 г. были потребителями инъекционных наркотиков. 33,3% от общего числа – женщины, 0,3% смертей приходилось на мужчин, имеющих секс с представителями своего пола.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных