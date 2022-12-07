Россия вошла в топ-5 стран по числу новых заражений ВИЧ
По итогам 2021 г. Россия вошла в топ-5 стран с высокой скоростью распространения ВИЧ, следует из представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данных, пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что на Россию пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. На первом месте в рейтинге оказалась Южная Африка, на которую пришлось 14% новых инфицированных, Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). В десятку стран также вошли Танзания, Уганда, Замбия, Кения и Бразилия.
По данным ЮНЭЙДС, число новых заражений ВИЧ оказалось на 1 млн больше прогноза, который предполагали увидеть эксперты международных организаций в 2020 г. С начала столетия число новых ВИЧ-инфицированных уменьшилось в два раза. В частности, в 2000 г. было зафиксировано более 2,9 млн новых заражений. Несмотря на снижающуюся динамику, число заболевших за 20 лет выросло с 26 до 38 млн человек.
По словам члена делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексея Лахова, цифры по России являются приблизительными и оценочными, поскольку ООН с 2018 г. не получает официальную информацию от России. Согласно данным Минздрава на 2021 г., в стране проживают чуть более 850 000 людей с ВИЧ, в Роспотребнадзоре говорят о 1,1 млн лабораторно подтвержденных случаев.
Как отметил внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, в России наблюдается «уверенный тренд на снижение числа новых больных». По его словам, в прошлом году было зафиксировано 59 000 новых случаев заражения, что на 2% меньше к 2020 г.
Мазус подчеркнул, что Россия сохраняет лидирующие позиции по охвату тестированием на ВИЧ. Он отметил, что в стране о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый, а в Европе — каждый восьмой, что может говорить о скрытом течении эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса