Россия вошла в топ-5 стран по числу новых заражений ВИЧ

По данным ЮНЭЙДС, число новых заражений ВИЧ оказалось на 1 млн больше прогноза, который предполагали увидеть эксперты международных организаций в 2020 г. С начала столетия число новых ВИЧ-инфицированных уменьшилось в два раза. В частности, в 2000 г. было зафиксировано более 2,9 млн новых заражений. Несмотря на снижающуюся динамику, число заболевших за 20 лет выросло с 26 до 38 млн человек.