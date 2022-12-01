Назван возраст, в котором россиянам чаще всего диагностируют ВИЧ
В 2022 г. чаще всего положительные результаты теста на ВИЧ получали пациенты из возрастной группы от 36 до 48 лет как среди мужчин (4,5%), так и среди женщин (2,5%), следует из исследования, проведенного «Инвитро» в честь Всемирного дня борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД).
Специалисты отмечают, что женщины сдают тест на ВИЧ чаще, чем мужчины. В 2022 г. распределение выглядит следующим образом: 56% – женщины, 44% – мужчины. Следующая возрастная группа по выявляемости среди обоих полов – от 30 до 36 лет. Реже всего выявляли ВИЧ у пациентов младше 18 лет и от 18 до 24 лет.
В «Инвитро» также подсчитали, что ежегодно около 1 млн пациентов обращаются к ним, чтобы сдать тест на ВИЧ. По официальным данным на 31 декабря 2021 г., общее число ВИЧ-инфицированных на территории России составило более 1,5 млн человек. При этом в мире, по состоянию на 2020 г., всего насчитывалось более 38,4 млн болеющих.
«Согласно данным официальной статистики ВИЧ в России, именно средняя возрастная группа является группой риска заражения. Теперь больше всего подвержена риску не только молодежь, использующая парентеральные наркотики и общие иглы, а гетеросексуальные люди среднего возраста, не применяющие барьерные методы контрацепции», — отмечено в исследовании.
Минздрав России в 2022 г. ранее закупил 44% от годовой потребности в препаратах для пациентов, которые одновременно болеют не только ВИЧ, но и гепатитами B или C. Препараты для лечения ВИЧ Минздрав закупает централизованно, из этого же бюджета он проводит закупки препаратов от гепатита C и В, но только для пациентов с ВИЧ (т. е. в случае сочетания инфекций). Лекарства для пациентов с гепатитом В или С могут закупать и регионы, но уже из собственного бюджета.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса