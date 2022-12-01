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Общество

Назван возраст, в котором россиянам чаще всего диагностируют ВИЧ

Ведомости

В 2022 г. чаще всего положительные результаты теста на ВИЧ получали пациенты из возрастной группы от 36 до 48 лет как среди мужчин (4,5%), так и среди женщин (2,5%), следует из исследования, проведенного «Инвитро» в честь Всемирного дня борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД).

Специалисты отмечают, что женщины сдают тест на ВИЧ чаще, чем мужчины. В 2022 г. распределение выглядит следующим образом: 56% – женщины, 44% – мужчины. Следующая возрастная группа по выявляемости среди обоих полов – от 30 до 36 лет. Реже всего выявляли ВИЧ у пациентов младше 18 лет и от 18 до 24 лет.

В «Инвитро» также подсчитали, что ежегодно около 1 млн пациентов обращаются к ним, чтобы сдать тест на ВИЧ. По официальным данным на 31 декабря 2021 г., общее число ВИЧ-инфицированных на территории России составило более 1,5 млн человек. При этом в мире, по состоянию на 2020 г., всего насчитывалось более 38,4 млн болеющих.

«Согласно данным официальной статистики ВИЧ в России, именно средняя возрастная группа является группой риска заражения. Теперь больше всего подвержена риску не только молодежь, использующая парентеральные наркотики и общие иглы, а гетеросексуальные люди среднего возраста, не применяющие барьерные методы контрацепции», — отмечено в исследовании.

Минздрав России в 2022 г. ранее закупил 44% от годовой потребности в препаратах для пациентов, которые одновременно болеют не только ВИЧ, но и гепатитами B или C. Препараты для лечения ВИЧ Минздрав закупает централизованно, из этого же бюджета он проводит закупки препаратов от гепатита C и В, но только для пациентов с ВИЧ (т. е. в случае сочетания инфекций). Лекарства для пациентов с гепатитом В или С могут закупать и регионы, но уже из собственного бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных