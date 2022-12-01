Назван возраст, в котором россиянам чаще всего диагностируют ВИЧ

Минздрав России в 2022 г. ранее закупил 44% от годовой потребности в препаратах для пациентов, которые одновременно болеют не только ВИЧ, но и гепатитами B или C. Препараты для лечения ВИЧ Минздрав закупает централизованно, из этого же бюджета он проводит закупки препаратов от гепатита C и В, но только для пациентов с ВИЧ (т. е. в случае сочетания инфекций). Лекарства для пациентов с гепатитом В или С могут закупать и регионы, но уже из собственного бюджета.