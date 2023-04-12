КС разрешил москвичам жаловаться на шум

Поводом для проверки стала жалоба Павла Лакина, который оспаривал не только положение КоАПа, но и п. 3 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ». Согласно материалам дела, Лакин осенью 2020 г. жаловался на крики соседей и громкую музыку. Столичные полицейские отказались возбуждать уголовное дело по статье о хулиганстве, при этом указав на признаки административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. Вместе с тем составление таких протоколов в полномочия полицейских не входит. После этого москвич обратился в прокуратуру, которая, в свою очередь, снова передала его жалобу в полицию. Лакин обжаловал в судах бездействие силовых органов, но суды также не смогли ему помочь. Судебные инстанции разъяснили жителю столицы, что надзорное ведомство может возбуждать дела об административном правонарушении, но не в отношении физических лиц.