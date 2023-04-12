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КС разрешил москвичам жаловаться на шум

В столице уже готовится соответствующее соглашение с МВД
Яна Суринская Евгения Дубровина
Наталья Гарнелис / ТАСС

Конституционный суд (КС) признал не соответствующим Основному закону п. 1 ч. 3 ст. 16.5 столичного Кодекса об административных нарушениях (КоАП), который определяет должностных лиц, уполномоченных возбуждать дела о нарушении тишины. Согласно московскому кодексу полицейские могут это делать только при наличии соответствующего соглашения между столичными властями и МВД, которого пока нет. Из-за пробела в законодательстве получается, что организацию, нарушающую тишину, привлечь к ответственности можно, а гражданина – нет.

Поводом для проверки стала жалоба Павла Лакина, который оспаривал не только положение КоАПа, но и п. 3 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ». Согласно материалам дела, Лакин осенью 2020 г. жаловался на крики соседей и громкую музыку. Столичные полицейские отказались возбуждать уголовное дело по статье о хулиганстве, при этом указав на признаки административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. Вместе с тем составление таких протоколов в полномочия полицейских не входит. После этого москвич обратился в прокуратуру, которая, в свою очередь, снова передала его жалобу в полицию. Лакин обжаловал в судах бездействие силовых органов, но суды также не смогли ему помочь. Судебные инстанции разъяснили жителю столицы, что надзорное ведомство может возбуждать дела об административном правонарушении, но не в отношении физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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