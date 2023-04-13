Узбекская диаспора попросила проверить случаи снятия с учета легально зарегистрированных иностранцев

Узбекская диаспора попросила проверить случаи снятия с учета легально зарегистрированных иностранцевОборот серого рынка регистрации мигрантов в России может достигать нескольких миллиардов рублей, считают эксперты
Узбекская диаспора Москвы обратила внимание Генпрокуратуры на случаи, когда иностранных граждан безосновательно снимают с миграционного учета. Организация в своем письме от 12 апреля просит ведомство провести проверку таких историй, в том числе проанализировать законность действий сотрудников управления и отделов по вопросам миграции МВД (копия есть у «Ведомостей»).
Иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны регистрироваться только по месту фактического проживания. Причем сделать это самостоятельно они до сих пор не могут. Согласно закону «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» для этого требуется принимающая сторона. В качестве принимающей стороны вправе выступать физлица и организации, предоставляющие иностранцам жилье.