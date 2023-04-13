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Узбекская диаспора попросила проверить случаи снятия с учета легально зарегистрированных иностранцев

Оборот серого рынка регистрации мигрантов в России может достигать нескольких миллиардов рублей, считают эксперты
Анна Киселева
Причиной подобной ситуации могут быть сбои в работе автоматизированной системы или неправомерные действия сотрудников ОВМ ОМВД, которые снимают иностранных граждан с миграционного учета, считают в диаспоре / Евгений Разумный / Ведомости

Узбекская диаспора Москвы обратила внимание Генпрокуратуры на случаи, когда иностранных граждан безосновательно снимают с миграционного учета. Организация в своем письме от 12 апреля просит ведомство провести проверку таких историй, в том числе проанализировать законность действий сотрудников управления и отделов по вопросам миграции МВД (копия есть у «Ведомостей»).

Иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны регистрироваться только по месту фактического проживания. Причем сделать это самостоятельно они до сих пор не могут. Согласно закону «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» для этого требуется принимающая сторона. В качестве принимающей стороны вправе выступать физлица и организации, предоставляющие иностранцам жилье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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