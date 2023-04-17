Из 79 420 обращений к Татьяне Москальковой 23,3% были связаны со спецоперацией

Из 79 420 обращений к Татьяне Москальковой 23,3% были связаны со спецоперациейВ 2022 году они касались помощи жителям ДНР, ЛНР, Украины, а также поддержки военнослужащих
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем докладе за 2022 г. рассказывает о защите прав человека в условиях проведения спецоперации. Четверть (23,3%) всех обращений к омбудсмену в 2022 г. касались «помощи гражданам ЛНР, ДНР и Украины» (4277), защиты прав военнослужащих из зоны боевых действий (10 817) и мобилизованных (3493).
«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердил источник, близкий к администрации президента. Москалькова должна выступить 17 мая со своим докладом перед депутатами.
Москалькова сказала «Ведомостям», что в понедельник 17 апреля у нее будет встреча с комитетом Госдумы по гражданскому обществу, а выступление перед палатой планируется в середине следующего месяца.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, планируется ли в ближайший месяц встреча президента Владимира Путина с Москальковой для обсуждения положений доклада. Каким образом документ будет представлен главе государства, пока не определено, сказала она «Ведомостям».
О чем доложат
Доклад уполномоченного за 2022 г. состоит из вступительного слова и 10 глав, а также рекомендаций и предложений для государственных органов. Всего за 2022 г. к Москальковой поступило 79 420 обращений, на личных приемах побывало 2760 человек.
Одна из новаций доклада за 2022 г. – глава доклада о деятельности «по защите прав человека в условиях проведения специальной военной операции». В ней говорится о защите прав эвакуированных из зон боевых действий, защите прав военнослужащих и их семей, правозащитной деятельности в рамках частичной мобилизации, прав российских граждан за рубежом.
В документе указано, что аппарат омбудсмена оказал содействие 6533 эвакуированным гражданам в решении правовых и социально-бытовых вопросов. Воссоединено 34 российских и украинских семьи. Эти новые тематики определили рост общего количества обращений, отмечается в докладе. В результате совместной работы с Минобороны, ФСБ, МИДом, а также «во взаимодействии с украинской стороной» за 2022 г. удалось освободить и возвратить в Россию 168 гражданских лиц (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), а также 577 российских военнослужащих из плена.
«По нашим материалам возбуждены 32 уголовных дела по факту жестокого обращения и пыток российских военнослужащих, попавших в плен на Украине», – говорится в материалах. По результатам проверок по ходатайствам уполномоченного пересмотрены решения по призыву в рамках частичной мобилизации по различным основаниям 134 граждан (студентов, пенсионеров, ухаживающих за больными родственниками).
Другие проблемы
Среди ключевых проблем уполномоченный также затронет такие темы, как дефицит медицинских кадров в сельской местности, нехватка специалистов для людей, находящихся в психоневрологических интернатах, ограниченные возможности контроля со стороны государства в отношении частных стационарных учреждений социального обслуживания. Также она будет говорить о недостаточной оснащенности организаций среднего профессионального образования, низких темпах реализации «мусорной» реформы.
Кроме того, речь пойдет о практике необоснованных отказов в удовлетворении ходатайств обвиняемого о приобщении материалов к уголовному делу, затягивании введения института уголовного проступка, недостаточных гарантиях равноправия сторон при рассмотрении административных дел, недостаточной доступности медпомощи в учреждениях ФСИН. Также Москалькова отметит отсутствие закона о порядке освобождения от отбывания наказания из-за тяжелой болезни.
Предложения омбудсмена
Всего по итогам деятельности за 2022 г. сформировано 46 предложений и рекомендаций. Среди самых значимых в аппарате уполномоченного выделяют семь. В частности, установление дополнительных выплат к денежному довольствию военнослужащим, находящимся в плену или пропавшим без вести, расширение опыта некоторых регионов по организации пунктов временного размещения в квартирах, которые арендуют региональные власти.
Второе и третье место
К уполномоченному поступило 12 519 обращений в связи с нарушениями в уголовном судопроизводстве (20,5% от общего числа обращений). Еще 6550 обращений (11%) связаны с нарушением прав в местах принудительного содержания, число жалоб за год возросло на 39%.
Также среди ключевых рекомендаций – создание межведомственной рабочей группы по разработке механизма голосования граждан в СИЗО, установление альтернативной ответственности, без выдворения за границы России, за нарушение иностранцами режима пребывания в России. В рекомендациях также говорится о необходимости принятия закона об освобождении осужденных из-за тяжелой болезни, усилении контроля за деятельностью по предоставлению социальных услуг гражданам и приведении законодательства на новых территориях об институтах государственной правозащиты в соответствие с федеральным законодательством.
Доклад уполномоченного выявляет «узкие места в процессе обеспечения прав человека», говорит политолог Константин Костин: «Президент по итогам доклада дает общую оценку и поручения». Понятно, что главная тема в общественном мнении сейчас – это спецоперация, поэтому неудивительно, что по ней больше всего обращений, отмечает он.