Из 79 420 обращений к Татьяне Москальковой 23,3% были связаны со спецоперацией

В документе указано, что аппарат омбудсмена оказал содействие 6533 эвакуированным гражданам в решении правовых и социально-бытовых вопросов. Воссоединено 34 российских и украинских семьи. Эти новые тематики определили рост общего количества обращений, отмечается в докладе. В результате совместной работы с Минобороны, ФСБ, МИДом, а также «во взаимодействии с украинской стороной» за 2022 г. удалось освободить и возвратить в Россию 168 гражданских лиц (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), а также 577 российских военнослужащих из плена.