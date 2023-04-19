Верховный суд готовится разъяснить, как оценивать применение насилия или оскорблений к представителям власти

В основном варианте, как заявила на заседании пленума судья ВС Елена Пейсикова, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 2, 3 или 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК. С основным текстом проекта согласились Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, МВД России, эту позицию поддержали большинство судов и членов научно-консультативного совета при ВС. Альтернативный вариант предполагает, что ч. 2 ст. 318 УК охватывается умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при обстоятельствах, указанных как в ч. 1, так и в ч. 2 ст. 111, тогда как его причинение при обстоятельствах, содержащихся в ч. 3 и 4 ст. 111, влечет квалификацию по совокупности соответствующих преступлений. «Отдельные квалифицирующие признаки, указанные в ч. 2 ст. 111, могут учитываться в качестве обстоятельств, отягчающих наказание», – уточнила судья.