Арбитражный суд проверит законность владения Домом союзов в центре Москвы

Арбитражный суд проверит законность владения Домом союзов в центре МосквыГенпрокуратура считает, что Московской федерации профсоюзов здание досталось неправомерно
Генпрокуратура намерена оспорить законность владения историческим зданием на Большой Дмитровке в Москве, известным как Дом союзов. Соответствующий иск зарегистрирован в столичном арбитражном суде, предварительное слушание назначено на 31 мая. Ответчиком выступает Московская федерация профсоюзов и ООО «Колонный зал Дома союзов». Почему надзорное ведомство сомневается в законности владения, из материалов иска не ясно.
Историческое здание общей площадью 13 017 кв. м в 1784 г. было выкуплено Благородным собранием и перестроено, после революции его переименовали в Дом союзов. Владелец сдает в аренду залы для проведения различных мероприятий, съездов и конференций, кроме того, в нем по советской традиции проходят государственные похороны. Частью помещения пользуется Госдума.
Как следует из опубликованных в картотеке арбитражного суда материалов, в 2001–2002 гг. Дом союзов был передан в безвозмездное пользование ЗАО «Дом союзов», а потом в аренду ООО «Инвест-омега». Далее со ссылкой на выписки из ЕГРН суд указывает, что 1 апреля 2017 г. помещение перешло под доверительное управление ООО «Колонный зал Дома союзов».
Надзорное ведомство просило суд наложить обеспечительный арест Дома союзов. В итоге судья Андрей Гамулин удовлетворил ходатайство только в части о запрете управлению Росреестра осуществлять учет и регистрацию прав. Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев пояснил «Ведомостям», что с таким требованием прокуратура выступила с целью избежания негативных последствий до момента разрешения спора по существу. «В результате суд пришел к выводу, что наложение ограничений на отчуждение будет достаточным, а в остальной части иска отказал», – пояснил Гавришев.
В качестве третьего лица к рассмотрению привлечено Росимущество. В материалах дела уточняется, что представитель ведомства должен будет представить нормативно обоснованный письменный отзыв на исковое заявление.
Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев в разговоре с «Ведомостями» связал иск Генпрокуратуры с желанием ведомства «иметь это здание в государственной собственности». «Это здание принадлежит нам, всегда эксплуатировалось профсоюзами, никогда государству не принадлежало. Генпрокуратура этот факт оспаривает», – заявил он. По его словам, в соответствии с просьбой президента это здание передано в аренду Госдуме на период реконструкции их зала заседаний, никаких претензий у нижней палаты по его содержанию у них нет.
Судебный спор вокруг Дома союзов на работу Госдумы не повлияет, говорит собеседник в аппарате нижней палаты парламента: «Управделами президента арендует для Госдумы там помещения. Вопросы собственности на Госдуме не скажутся».
Председатель комитета Госдумы по культуре (комитет располагается в Доме союзов и проводит там свои заседания) Елена Ямпольская сказала, что впервые слышит о конфликтной ситуации.
В 2019 г. «Ведомости» писали, что в 2020–2021 гг. бюджет будет тратить на аренду Дома союзов для Госдумы по 32 млн руб. в месяц. Предполагалось, что там – пока идет реконструкция основного здания – будет зал пленарных заседаний, но этого не произошло.
«Посмотрите, в каком он [Дом союзов] состоянии. Мы восстановили все, что там было. Он как игрушечка стал. В 90-е гг. в тяжелейший период он никому не нужен был. А когда мы привели все в порядок, тогда естественно», – возмутился Антонцев.
Адвокат Forward Legal Олег Шейкин в беседе с «Ведомостями» указал на то, что в последние три года Генпрокуратура активно обращается в суды с исками об истребовании имущества в пользу государства – от акций крупных предприятий до отдельных зданий. Среди примеров можно привести дела об истребовании акций Башкирской содовой компании, Соликамского магниевого завода.
«Как правило, исковые требования связаны либо с оспариванием итогов приватизации государственного имущества, либо с оспариванием передачи в частную собственность имущества, ограниченного в обороте, например мобилизационных мощностей», – отмечает юрист. По оценке Шейкина, в подавляющем большинстве случаев суды удовлетворяют такие иски, несмотря на то что есть обоснованные сомнения в соблюдении сроков исковой давности. «В случае с истребованием здания на Большой Дмитровке также следует ожидать, что суд поддержит позицию прокуратуры», – резюмировал юрист.
Из информации, представленной в имеющихся судебных актах, не до конца ясна цепочка передачи прав на объект культурного наследия, указала старший юрист Enforce Law Company Суюмбика Нигматуллина. Вернуть Дом союзов во владение государства возможно, считает она, если окажется, что он находится во владении ООО «Колонный зал Дома союзов» без законных оснований. «Вопреки расхожему мнению, подобные культурные памятники могут находиться во владении частных организаций, но при этом должны соблюдаться все требования законодательства, которые особо строги, когда речь идет об объектах культурного наследия», – подчеркнула Нигматуллина.
«Ведомости» направили запросы в Генпрокуратуру, Росимущество и управление делами президента.