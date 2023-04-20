Арбитражный суд проверит законность владения Домом союзов в центре Москвы

Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев в разговоре с «Ведомостями» связал иск Генпрокуратуры с желанием ведомства «иметь это здание в государственной собственности». «Это здание принадлежит нам, всегда эксплуатировалось профсоюзами, никогда государству не принадлежало. Генпрокуратура этот факт оспаривает», – заявил он. По его словам, в соответствии с просьбой президента это здание передано в аренду Госдуме на период реконструкции их зала заседаний, никаких претензий у нижней палаты по его содержанию у них нет.