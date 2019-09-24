Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей

Госдуме придется подстроиться под дореволюционные колонны Дмитрий Коробейников / ТАСС

В 2020–2021 гг. бюджет будет тратить на аренду Дома союзов для Госдумы по 32 млн руб. в месяц. Предполагалось, что там – пока идет реконструкция основного здания – будет зал пленарных заседаний, но этого не произойдет, говорят собеседники «Ведомостей».

Минфин предусмотрел дополнительное бюджетное финансирование временного размещения Госдумы в здании на Большой Дмитровке, 1. В 2020 г. на это предложено потратить почти 389 млн руб., а в 2021 г. – около 388 млн, сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2020–2022 гг., с которой ознакомились «Ведомости» (ее подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Таким образом, плата за размещение Госдумы во временном здании превысит 32 млн руб. в месяц. Минфин отказался от комментариев.

В здании, упомянутом в записке, до революции размещалось Благородное собрание, а после – Центральный совет московских профсоюзов. Сейчас оно принадлежит Московской федерации профсоюзов (МФП), сказано в выписке из ЕГРН, полученной по запросу «Ведомостей». МФП входит в близкую к власти Федерацию независимых профсоюзов России. В Доме союзов два больших зала – Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест, сказано на сайте организации. Есть и небольшие залы № 1 и № 2 – на 100 и 70 человек; арендовать любой из них могут все желающие. Аренда Колонного зала обойдется в 600 000 – 1 млн руб. в сутки, сказал «Ведомостям» собеседник в Доме союзов. Именно Колонный зал и будут арендовать для Госдумы, знает зампред нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев.

Осенью 2018 г. о временном переезде депутатов в Дом союзов сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин: предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний. В нынешнем зале, в здании Госдумы, проблемы с вентиляцией, кроме того, зал подтапливало после сильных дождей, жаловались депутаты. Володин даже показывал журналистам эскизы, как должен выглядеть обновленный зал заседаний. Предполагалось, что кресла депутатов станут полукругом у президиума, а над залом возведут стеклянную конструкцию с куполом.

Реконструкция должна была пройти летом 2019 г., пока депутаты на каникулах, но работы так и не начались. В мае стало известно, что под залом пленарных заседаний выявлены пустоты, из-за чего пришлось провести дополнительные исследования. В июне Володин сообщил, что реконструкция зала перенесена до окончания оценки состояния фундамента и проведения противоаварийных работ.

В 2019 г. зал заседаний в Дом союзов не переместится, поскольку до конца этого года будет проводиться обследование обоих зданий Думы (Охотный Ряд, 1, и Георгиевский переулок, 2) на предмет противоаварийных работ, говорит человек в аппарате Госдумы. Он подтверждает, что в 2020 г. управление делами президента действительно арендует здание Дома союзов для временного размещения Госдумы. Однако, по его словам, зал заседаний, скорее всего, не переедет в Колонный зал и в 2020 г.: «Если экспертиза покажет, что необходимо укрепление фундамента здания и проведение комплекса противоаварийных работ, то реконструкция зала заседаний может быть еще отложена на время их проведения».

Как решался вопрос с размещением Госдумы 1993

12 декабря избрана Госдума первого созыва. Собственного здания на тот момент у нижней палаты парламента не было, поэтому заседания временно проходили в здании мэрии Москвы на Новом Арбате, 36. Одновременно обсуждались варианты постоянного размещения Думы. Проект нового парламентского центра на месте стадиона «Красная Пресня», требовавший выделения из бюджета $500 млн, был отклонен из-за нехватки средств. Рассматривались также варианты переезда депутатов в корпуса Российской академии управления (ныне – РАНХиГС), в здание Сената в Кремле (там размещался Верховный Совет СССР) и в бывшие корпуса ЦК КПСС на Старой площади.



1994

В мае Госдуме по предложению мэра Москвы Юрия Лужкова были переданы два здания бывшего Госплана СССР в Охотном Ряду и в Георгиевском переулке. В них был произведен частичный ремонт, после чего в двух корпусах разместились кабинеты депутатов, думских комитетов, аппарата нижней палаты, большой зал для пленарных заседаний и несколько залов меньшей вместимости.

Как рассказывал председатель первой Госдумы Иван Рыбкин в интервью МК, на момент переезда здание в Охотном Ряду не было полностью готово к приему депутатов и даже подвал был затоплен сточными водами, однако к концу первого созыва в декабре 1995 г. ремонтные работы в основном были завершены.



2011

Обсуждение идеи строительства для Госдумы и Совета Федерации отдельного парламентского центра возобновилось в 2000-е гг. В частности, рассматривались варианты его размещения на территории Академии РВСН в Китайгородском проезде, на месте снесенной гостиницы «Россия» в Зарядье и стадиона «Красная Пресня». В 2011 г., после принятия решения о расширении Москвы, появилась идея переноса Федерального собрания в новую Москву в рамках переезда туда большинства федеральных госучреждений. Однако против этого варианта категорически выступили депутаты Госдумы, и он тоже не был реализован.



2015

В результате долгих согласований определено место для строительства парламентского центра – хозяйственная зона поймы Нижних Мневников. Новый комплекс площадью 345 000 кв. м частные инвесторы (предполагалось, что строительством центра займутся компании «Интеко» и «Моспромстрой», подконтрольные структурам группы БИН семьи Шишхановых – Гуцериевых) должны были построить под ключ к 2018 г., получив взамен в собственность здания Госдумы и Совета Федерации в центре Москвы. В 2015–2016 гг. прошли несколько этапов архитектурного конкурса, но ни один из проектов не был одобрен депутатами.



2018

В октябре 2018 г. правительство России официально отказалось от проекта строительства парламентского центра и переезда туда обеих палат Федерального собрания из-за отсутствия необходимых средств. Как поясняли сами парламентарии, в условиях экономических трудностей затевать большую и затратную стройку «было бы неэтично». Вместо этого было решено в I квартале 2019 г. начать «глобальный ремонт» здания Госдумы в Охотном Ряду, в ходе которого осуществить полную реконструкцию зала пленарных заседаний и отремонтировать крышу.

На ремонт планировалось выделить более 4 млрд руб., но его начало пришлось отложить для проведения дополнительной экспертизы фундамента.



Источник: «Ведомости» по материалам СМИ Свернуть Прочитать полный текст

Здание Дома союзов будет использоваться для различных парламентских слушаний, круглых столов, заседаний фракций, форумов, международных и других думских мероприятий, объясняет собеседник «Ведомостей».

«Это дополнительная площадка для Госдумы, – продолжает он. – Ей не хватает свободных помещений. Сессия только началась, а уже найти свободные залы под мероприятия очень сложно». Вариант с Домом союзов выбран, поскольку это здание находится рядом с Госдумой и не нужно перевозить аппарат.

Аппарат Госдумы всю первую половину 2019 г. готовился к переезду. По словам собеседника «Ведомостей», к концу года будут отремонтированы Троекуровы палаты, куда переедут комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитет по международным делам. Освободившиеся площади в здании Госдумы будут переданы для размещения депутатов и сотрудников аппарата.

До конца созыва (в 2021 г.) никакого переезда зала заседаний Госдумы не будет, считает Лебедев: «Сидим спокойно в этом здании и работаем дальше. На первый взгляд это [реконструкция] казалось легко и просто, оказалось сложнее и дороже. Так что шансов на переезд мало, хотя работы идут. Вячеслав Викторович [Володин] периодически информирует на совете Думы о ходе работ. Но мы понимаем, что затягивается процесс. А учитывая, что до конца созыва остались четыре сессии, то, скорее всего, этот вопрос будет решен в следующем созыве новым составом». Никто не ожидал, что здание находится в таком «ужасном состоянии» и что будет столько сложностей, удивляется Лебедев.

Собеседник в Госдуме говорит, что ЛДПР подала заявку на проведение в Доме союзов своего съезда в 2019 г., однако Лебедев говорит, что «это пока еще только теория».

Ранее Володин говорил, что деньги на реконструкцию зала заседаний Госдумы будут выделены из тех средств, которые ранее сэкономили в парламенте. Председатель Думы каждый год отчитывается об экономии бюджетных средств. По его данным, по итогам 2016 г., когда он стал спикером, экономия составила почти 780 млн руб., деньги были возращены в бюджет. Экономия тогда была достигнута за счет оптимизации работы депутатского корпуса и организации работы Госдумы, говорил Володин. В 2017 г. он заявлял о сэкономленных 706 млн руб. – за счет зарплат и затрат на использование депутатами залов официальных делегаций. По итогам 2018 г. Госдума, по словам спикера, сэкономила 500 млн руб. за счет расходных полномочий Госдумы и на зарплатах депутатов (последнее возможно, если депутаты отсутствуют на пленарных заседаниях или берут отпуск за свой счет).

Газета «Коммерсантъ» в январе 2019 г. обнаружила, что на реконструкцию Госдумы из бюджета выделено 7 млрд руб., а сроки ее проведения увеличены на два года. Володин эти данные опровергал, утверждая, что стоимость реконструкции будет гораздо меньше. В пояснительной записке к новому трехлетнему бюджету на 2020–2022 гг. также упомянуто о планах увеличения бюджетных ассигнований на реконструкцию здания Госдумы, однако сумма, предназначенная непосредственно на эти работы, не названа: Дума упомянута в общем списке строительных, ремонтных и закупочных мероприятий, затраты на которые должны возрасти на 1,08 млрд руб. в 2020 г. и на 2,9 млрд руб. в 2021 г. Минфин на просьбу «Ведомостей» выделить из этого списка сумму, предназначенную Думе, не ответил.

В целом содержание Госдумы в 2020 г. обойдется в 12,2 млрд руб., в 2021 г. – в 13,3 млрд руб., в 2022 г. – в 12,9 млрд руб., сказано в пояснительной записке. Таким образом, в 2020 г. эти расходы окажутся меньше ожидаемых на 450,5 млн руб., в 2021 г. – на 309,6 млн руб. больше ожидаемых, а в 2022 г. вновь уменьшатся на 375 млн руб., ожидают в Минфине.