Еще два столичных вуза отправят студентов на дистант из-за кори

Сотрудники столичного управления этой службы начали эпидемиологическое расследование, в том числе определили круг контактных лиц, проживающих в том же общежитии, что и заболевший, добавил он. Сейчас студент находится в больнице, угрозы распространения заболевания нет, заявил представитель вуза (цитата по «РИА Новости»). На запрос «Ведомостей» он не ответил. Роспотребнадзор рекомендовал контактировавшим с заболевшим лицам, ранее не привитым и не переболевшим корью, обучаться дистанционно.