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Еще два столичных вуза отправят студентов на дистант из-за кори

Как минимум в одном из них Роспотребнадзор подтвердил случай этого заболевания
Анна Киселева Анастасия Майер
Артем Геодакян / ТАСС

Главный санитарный врач Москвы предписал руководству Московского политехнического университета и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» перевести на дистанционный формат обучения студентов, которые не болели корью и не были привиты от нее дважды в жизни. Случай заболевания корью был выявлен у студента Московского политеха, сообщил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.

Сотрудники столичного управления этой службы начали эпидемиологическое расследование, в том числе определили круг контактных лиц, проживающих в том же общежитии, что и заболевший, добавил он. Сейчас студент находится в больнице, угрозы распространения заболевания нет, заявил представитель вуза (цитата по «РИА Новости»). На запрос «Ведомостей» он не ответил. Роспотребнадзор рекомендовал контактировавшим с заболевшим лицам, ранее не привитым и не переболевшим корью, обучаться дистанционно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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