Еще два столичных вуза отправят студентов на дистант из-за кори

Еще два столичных вуза отправят студентов на дистант из-за кориКак минимум в одном из них Роспотребнадзор подтвердил случай этого заболевания
Главный санитарный врач Москвы предписал руководству Московского политехнического университета и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» перевести на дистанционный формат обучения студентов, которые не болели корью и не были привиты от нее дважды в жизни. Случай заболевания корью был выявлен у студента Московского политеха, сообщил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.
Сотрудники столичного управления этой службы начали эпидемиологическое расследование, в том числе определили круг контактных лиц, проживающих в том же общежитии, что и заболевший, добавил он. Сейчас студент находится в больнице, угрозы распространения заболевания нет, заявил представитель вуза (цитата по «РИА Новости»). На запрос «Ведомостей» он не ответил. Роспотребнадзор рекомендовал контактировавшим с заболевшим лицам, ранее не привитым и не переболевшим корью, обучаться дистанционно.