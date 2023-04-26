Фонд «Студмолодежь» призвал учитывать «русофобию» при составлении мировых рейтингов вузов

Фонд «Студмолодежь» призвал учитывать «русофобию» при составлении мировых рейтингов вузовРоссийские абитуриенты все больше стремятся к учебе в Азии
Фонд «Студмолодежь» обратился к организациям, специализирующимся на составлении рейтингов вузов, с просьбой актуализировать данные из-за «фактов русофобии». Соответствующие обращения (есть в распоряжении «Ведомостей») были направлены в Quacquarelli Symonds (QS) и Шанхайский университет Цзяотун. По поручению президента Владимира Путина к 2020 г. пять российских вузов должны были оказаться в топ-100 одного из трех мировых рейтингов, среди них были именно Шанхайский и QS, а также Times Higher Education.
Место вуза в рейтингах с мировой известностью формируется на основании количественных показателей, т. е. количества желающих поступить абитуриентов, и репутационных оценок экспертов, пояснил «Ведомостям» научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета Алексей Железнов. Директор Научно-исследовательского центра мониторинга образования ФИРО РАНХиГС Марк Агранович считает, что рейтинги вузов – вопрос скорее имиджевый. «А составители рейтингов борются за внимание вузов из стран, которые хотят догонять лидеров, так как очевидно, что Кембриджский университет или Массачусетский технологический институт имеют высочайшие количественные показатели, и им не нужно беспокоиться ни за эту, ни за репутационную часть», – отметил Железнов.
Согласно результатам опроса, проведенного фондом «Студмолодежь» среди 1500 человек, порядка 15% респондентов рассматривают возможность поступления в зарубежные вузы. 70,3% респондентов признали, что интересуются рейтингом вуза, 37% отмечают, что оценка вуза в значительной степени влияет на итоговое решение о поступлении.
«Порядка 36% обращений, поступивших в адрес фонда за 2022–2023 гг., касаются отчисления российских студентов из зарубежных вузов. При этом рейтинги вузов этих самых «недружественных стран» за последние пять лет практически не изменились», – заявила глава фонда Анна Лапенко. В большинстве мировых рейтингов высших учебных заведений толерантность и уважение к личности студента выделяют в качестве одного из важнейших критериев качества обучения, недовольна она. Лапенко также отметила, что 76,4% опрошенных считают недопустимым отчисление студента по принципу национальной принадлежности либо по политическим взглядам и говорят, что пересмотрели бы выбор вуза, если бы узнали о таких прецедентах.
Фонд «Студмолодежь» был создан в 2021 г. По словам создателей, их деятельность направлена на защиту прав молодежи и студентов.
Согласно исследованию старшего научного сотрудника Института демографии им. А. Г. Вишневского Юлии Флоринской (есть в распоряжении «Ведомостей»), доля российских студентов в общем количестве обучающихся в мире (за пределами РФ) в 2018 г. составляла около 1%. Для сравнения: доля студентов из Китая составляет 18%, из Индии – около 7%, из Франции и Германии – около 2%, из Казахстана – 1,6%. Среди стран – лидеров по количеству российских студентов выделялись Германия – около 10 000 студентов в 2018–2019 гг. (до начала пандемии коронавируса), Чехия – от 4000 до 6000 студентов, США 3700–5100, Великобритания – 3600–3800 и Франция 2800–3000.
В мае 2022 г. Минобрнауки сообщило, что 525 студентов, которых после начала спецоперации на Украине отчислили из иностранных университетов, зачислили в российские вузы. В пресс-службе отметили, что к началу мая российские университеты получили более 1300 заявок от студентов, которых безосновательно отчислили из иностранных вузов. Больше всего заявок поступило от студентов из Чехии, Польши, Великобритании, США, Германии и Франции, а также от студентов с Украины, из ДНР и ЛНР.