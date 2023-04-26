Фонд «Студмолодежь» призвал учитывать «русофобию» при составлении мировых рейтингов вузов

«Порядка 36% обращений, поступивших в адрес фонда за 2022–2023 гг., касаются отчисления российских студентов из зарубежных вузов. При этом рейтинги вузов этих самых «недружественных стран» за последние пять лет практически не изменились», – заявила глава фонда Анна Лапенко. В большинстве мировых рейтингов высших учебных заведений толерантность и уважение к личности студента выделяют в качестве одного из важнейших критериев качества обучения, недовольна она. Лапенко также отметила, что 76,4% опрошенных считают недопустимым отчисление студента по принципу национальной принадлежности либо по политическим взглядам и говорят, что пересмотрели бы выбор вуза, если бы узнали о таких прецедентах.