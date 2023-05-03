Частные лаборатории начали выполнять ПЦР-тесты на корь

Частные лаборатории начали выполнять ПЦР-тесты на корьТакие анализы ориентированы на контактных непривитых лиц
Частные российские медицинские лаборатории начали выполнять ПЦР-тесты на выявление вируса кори. В частности, о начале тестирования «Ведомостям» сообщил представитель «Лабквеста»: тестирование проводится в медицинских офисах «Лабквест» и «Q-клиника». Срок исполнения – один день. Компания использует ПЦР-системы «Амплитест корь» производства ФГБУ ЦСП ФМБА России. «Лабквест» проводит исследование людей с подозрением на корь, но без симптомов, а также тех, кто контактировал с заболевшими.
Такое же исследование планирует запустить лабораторная сеть «Гемотест». Сейчас компания «отрабатывает технологический процесс и определяет регионы, в которых эта услуга должна быть введена в первую очередь», рассказала директор по лабораторным технологиям «Гемотеста» Татьяна Силкина. Другие частные лабораторные сети – «Инвитро» и KDL – не планируют запускать ПЦР-исследования на корь, сообщили их представители.
Исследование на корь и краснуху проводится в вирусологических лабораториях региональных центров, т. е. частные лаборатории не могут выполнять такие тесты, сказал представитель коммерческой лабораторной сети «Хеликс», ссылаясь на требования п. 2730 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Представитель «Лабквеста», в свою очередь, опираясь на текст того же СанПиНа, заявляет, что авторизация в Роспотребнадзоре для проведения ПЦР-тестирования на выявление вируса кори не требуется. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
Первые клинические симптомы кори похожи на симптомы ОРВИ, поэтому выявить заболевание очень тяжело, говорит главный врач медицинского центра «Лидер медицина» инфекционист Евгений Тимаков. Речь идет о высокой температуре, боли в горле и конъюнктивите, уточнил представитель «Лабквеста». Присущая кори сыпь возникает на 4–5-й день болезни, продолжил Тимаков. Она появляется сперва за ушами, на лице и шее, а далее на груди и туловище, после чего на руках и ногах, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Что такое корь?
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора. Большинство людей переносят корь без последствий, но примерно у 1/5 заболевших могут развиться осложнения, чаще всего это дети в возрасте до пяти лет.
Экспресс-диагностика в виде ПЦР-тестирования коревой инфекции в течение 1–2 дней должна быть доступна во всех лабораториях, считает Тимаков. Человек, который ранее не болел корью, не прививался или прививался однократно, имеет возможность в первые 72 часа после контакта с заболевшим вакцинироваться и не заболеть, пояснил он. Существующее исследование на антитела IgM к кори, по его словам, информативно только после 5–7-го дня болезни при появлении клинических симптомов. То есть болезнь выявляется уже постфактум, говорит Тимаков. «В случае позднего выявления заболевания остается лишь надеяться на наличие иммунитета у контактных лиц», – сказал врач.
ПЦР-исследования на выявление кори необходимо делать, говорит директор ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Светлана Комбарова. В системе лабораторной диагностики кори пока этого метода нет. При этом, по ее словам, важно определить, кого и в каких случаях надо обследовать с помощью такого тестирования.
В России с начала 2023 г. корью заболело уже более 1000 детей, рассказала 26 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 24». Общее число заболевших сейчас служба не раскрывает. В 2019 г., по данным Росстата, всего в стране было зарегистрировано 4500 случаев кори.
С 3 апреля 2023 г. и до конца этого года Попова обязала региональные власти обеспечить «подчищающую иммунизацию» населения и трудовых мигрантов от кори. Такая вакцинация показана тем, кто не был привит от данного заболевания, а также тем, кто не знает, был ли он ранее привит, и при этом ранее не болел корью.
Всего подчищающая иммунизация должна будет охватить почти 1,7 млн человек, писали «Ведомости». По словам представителя Роспотребнадзора, около 500 000 человек уже привились.