Частные лаборатории начали выполнять ПЦР-тесты на корь

Экспресс-диагностика в виде ПЦР-тестирования коревой инфекции в течение 1–2 дней должна быть доступна во всех лабораториях, считает Тимаков. Человек, который ранее не болел корью, не прививался или прививался однократно, имеет возможность в первые 72 часа после контакта с заболевшим вакцинироваться и не заболеть, пояснил он. Существующее исследование на антитела IgM к кори, по его словам, информативно только после 5–7-го дня болезни при появлении клинических симптомов. То есть болезнь выявляется уже постфактум, говорит Тимаков. «В случае позднего выявления заболевания остается лишь надеяться на наличие иммунитета у контактных лиц», – сказал врач.