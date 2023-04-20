Надо ли повторно вакцинироваться от кори из-за осложнения ситуации с заболеваемостью

Надо ли повторно вакцинироваться от кори из-за осложнения ситуации с заболеваемостьюЗаболевшие корью есть в 44 из 89 регионов
Эпидемиологическая ситуация по кори в России осложняется, заболевание выявлено в 44 из 89 регионов, заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе визита в Саратов.
Насколько заразна корь
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора. Причем к заражению может привести очень кратковременный контакт с заболевшим, подчеркивает инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут. Этим объясняется особое отношение к этой инфекции: даже единичный случай может вызвать вспышку, сказала врач.
Какие симптомы у кори
Заболевание протекает с высокой температурой до 40°C, насморком и конъюнктивитом. На четвертый-пятый день появляется сыпь: сперва за ушами, на лице и шее, а далее – на груди и туловище, после чего – на руках и ногах.
Как защититься от вируса
От тяжелого течения заболевания защищает вакцинация, причем осложнения от противокоревой вакцины бывают крайне редко говорит эпидемиолог Василий Власов. Обычно прививки от кори делаются в детстве – в год и ревакцинация в шесть лет. Согласно календарю прививок Минздрава, вакцинация также положена людям старше 36 лет из групп риска – это медицинские работники, сотрудники общественного транспорта, коммунальных служб, таможни и других сфер, которые предполагают контакт с большим количеством людей.
С 3 апреля и до конца этого года главный государственный санврач России обязала региональные власти обеспечить «подчищающую иммунизацию» населения и трудовых мигрантов от кори. Такая вакцинация показана тем, кто не был привит от данного заболевания, а также тем, кто не знает, был ли он ранее привит, и при этом ранее не болел корью.
Я не знаю, есть ли у меня прививка: что делать
Люди, не знающие своего прививочного анамнеза, тоже рассматриваются как непривитые, либо им нужно проверить наличие защищающих от кори антител, рассказала Когут. Сделать это можно, сдав анализ на иммуноглобулины G, сказано на сайте Роспотребнадзора.
Как сообщили в столичной справочной службе для записи в поликлиники, в системе ОМС такой тест бесплатно не проводится. Стоимость исследования в частных московских лабораториях в среднем составляет 1300 руб. Если титр антител не достигает показателей защитного, то человек должен быть вакцинирован однократно, говорит Когут.
Непривитым в детстве взрослым делают прививки дважды с интервалом не менее трех месяцев между ними. По словам Поповой, вакцинировано уже более 30% от того числа людей, которое должно принять участие в подчищающей иммунизации.
Может ли прививка не сработать
Длительность иммунитета после вакцинации составляет не менее 20 лет, а по некоторым данным он формируется пожизненно, как и при естественной инфекции, сказано на сайте Роспотребнадзора. Как отмечает Поздняков, для формирования долгосрочного иммунитета вакцина перед использованием должна правильно транспортироваться и храниться.
Иммунный ответ после любого перенесенного заболевания или вакцинации тоже может снижаться, говорит он. Происходит это лишь в том случае, когда снижается общий иммунитет человека или когда прошло уже достаточное количество лет, при этом для каждого этот срок будет индивидуальным, уточнил он. В исследовании частной лабораторной сети «Гемотест», в свою очередь, сказано, что иммунитет формируется на 18 лет после курса из двух вакцин.
Какие бывают осложнения от кори
Примерно у одной пятой заболевших могут развиться осложнения, говорит Когут. Среди них коревая пневмония, бактериальные инфекции, энцефалит, перечислил врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Синуситы, тонзиллиты, ларинготрахеиты, бронхиты и пневмония – это тоже вторичные осложнения кори, добавил он.
Сколько человек заболели корью в России
Роспотребнадзор не называет показатель заболеваемости корью в России с начала года. Согласно подсчетам «Ведомостей» на 10 апреля, базирующимся на официальных заявлениях региональных чиновников, он может превышать 750 заболевших. Наибольшее число случаев заболевания корью регистрируется в Новосибирской, Самарской и Ленинградской областях, в Республике Дагестан и еще в ряде регионов.
Для сравнения: в 2022 г. в России было зафиксировано 114 случаев заболевания корью, следует из данных Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону. В 2019 г., по данным Росстата, всего в стране было зарегистрировано 4500 случаев кори.
Почему выросла заболеваемость корью
Роспотребнадзор связывает рост заболеваемости корью с отсутствием прививок у граждан, приехавших в страну из ближнего зарубежья. Согласно постановлению Поповой, прививать от кори трудовых мигрантов должны их работодатели. Одна из самых распространенных причин подъема заболеваемости корью – это завоз инфекции, соглашается эпидемиолог Власов. По его мнению, катастрофы последних лет могли существенно повлиять только на маленьких детей, а в целом население России и близлежащих стран, даже беднейших, довольно неплохо вакцинировано.
Вспышки кори связаны не только с выходцами из Средней Азии, уверена Попович. В марте 2022 г. в Россию приехали большие группы людей с Украины. По ее словам, например, в Донецкой и Луганской областях долгое время отсутствовала противокоревая вакцина. Помимо этого, заболеваемость корью должна была вырасти и без приезжающих в страну иностранных граждан, добавила Попович. Два года пандемии коронавируса привели к снижению уровню вакцинации от кори. В частности, по итогам 2022 г. около 2,5% детей, которые должны были быть обязательно привиты в 24 месяца, оказались не вакцинированы, говорит Попович. «Это очень большой процент», – подчеркнула она.
Кроме того, еще есть контингент непривитых людей, которые по разным соображениям отказались от вакцинации, напомнила Когут. Одним их самых непрививающихся регионов, по словам местных чиновников, является Дагестан.
Где еще распространяется корь
С ростом заболеваемости корью столкнулась не только наша страна. Вспышки кори наблюдаются в Таджикистане (513 случаев), Турции (286), Великобритании (56), Польше (25), Киргизии (24) и других странах, следует из данных ВОЗ с февраля 2022 г. по январь 2023 г. (в России по этой методике – 233 случая).
Будут ли вводиться ограничения в России
Ограничительные меры на уровне страны не требуются, заявила Попова. По ее словам, в регионах регистрируются локальные очаги кори, которые удается быстро купировать. В частности, 7 апреля власти Махачкалы ввели временный запрет на посещение непривитыми от кори или привитыми однократно детьми детских садов и школ.
12 апреля из-за случая кори Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина отправил студентов в Москве на внеплановые каникулы. А 19 апреля главный санитарный врач Москвы предписала руководству Московского Политеха и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» перевести на дистанционный формат обучения студентов, которые не болели корью и не были привиты от нее дважды в жизни.
Ждать ли эпидемии кори
Классической в нашем понимании эпидемии не будет, так как большая часть населения имеет иммунитет к вирусу кори, считает Поздняков. Локальные вспышки будут возникать до тех пор, пока процент вакцинированных не достигнет 98-99%, добавил он.
Как остановить распространение кори
Для предотвращения передачи вируса и возникновения масштабных вспышек кори охват плановой иммунизацией двумя дозами противокоревой вакцины должен составлять как минимум 95%, говорится на сайте ВОЗ. Представитель Роспотребнадзора заявил, что в России это условие выполняется. В среднем по стране охват иммунизацией против кори превышает 95%. По его словам, данный показатель позволяет считать, что коллективный иммунитет находится на высоком уровне. При этом он признал, что в отдельных регионах охват населения иммунизацией не достигает целевых значений. «Это является одной из причин осложнения эпидситуации», – пояснил он.
Попова также поручила Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера провести исследование коллективного иммунитета к кори в России. Его первые результаты будут готовы к концу этого года.
Что делать, если вы заболели
При первых признаках заболевания надо немедленно обратиться за медпомощью. Корь подтверждается результатами исследования крови на специфические коревые иммуноглобулины М.
Роспотребнадзор со своей стороны проводит эпидемиологической расследование, определяет круг контактных лиц и начинает следить за их состоянием. В помещениях, где находился больной проводится дезинфекция.
В первые 72 часа после с момента выявления больного всем, кто с ним контактировал и при этом ранее не болел корью, не прививался или прививался однократно, делается вакцинация. Если границы очага начинают расширяться, то есть выявляются новые заболевшие, то сроки иммунизации могут продлеваться до семи календарных дней с момента выявления первого больного в очаге. Эти меры зафиксированы в действующих санитарных правилах, рассказала Когут. Контактировавшие с больными внутри очага еще ни разу не отказывались от иммунизации от кори, отметила Попова.
Детям, не привитым против кори по возрасту или не получившим прививки из-за медицинских противопоказаний, вводится иммуноглобулин человека нормальный не позднее пятого дня с момента контакта с больным, говорится на сайте Роспотребнадзора.