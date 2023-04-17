Большинство россиян имеют иммунитет к вирусу кори

Иммунный ответ после любого перенесенного заболевания или вакцинации может снижаться, говорит врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Происходит это лишь в том случае, когда снижается общий иммунитет человека или когда прошло уже достаточное количество лет, при этом для каждого этот срок будет индивидуальным, сказал он. В исследовании компании «Гемотест», в свою очередь, сказано, что иммунитет формируется на 18 лет после курса из двух вакцин (цитата по «РИА Новости»).