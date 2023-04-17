Большинство россиян имеют иммунитет к вирусу кори

Большинство россиян имеют иммунитет к вирусу кориОхват вакцинацией в среднем по стране, по данным Роспотребнадзора, превышает 95%
Антитела к вирусу кори имеют 78% россиян, сообщил «Ведомостям» представитель крупнейшей частной лабораторной сети в России «Инвитро». Вывод сделан на основе 40 000 добровольных исследований, проведенных в первые 3,5 месяца 2023 г. Почти столько же тестов на антитела к кори компания провела за весь прошлый год – более 52 000 штук. Результаты при этом не поменялись – в 2022 г. сформированный иммунный ответ к инфекции тоже имели 78% сдавших анализы.
Для предотвращения передачи вируса и возникновения масштабных вспышек кори охват плановой иммунизацией двумя дозами противокоревой вакцины должен составлять как минимум 95%, говорится на сайте ВОЗ. Представитель Роспотребнадзора заявил, что в России это условие выполняется. В среднем по стране охват иммунизацией против кори превышает 95%. По его словам, данный показатель позволяет считать, что коллективный иммунитет находится на высоком уровне. При этом он признал, что в отдельных регионах охват населения иммунизацией не достигает целевых значений. «Это является одной из причин осложнения эпидситуации», – пояснил он.
В частности, одним их самых непрививающихся регионов, по словам местных чиновников, является Дагестан. На 6 апреля там было зафиксировано 234 случая заражения корью, докладывал врио руководителя управления Роспотребнадзора по республике Залимхан Омариев на заседании по эпидситуации в регионе. 7 апреля власти Махачкалы ввели временный запрет на посещение непривитыми от кори или привитыми однократно детьми детских садов и школ. 12 апреля из-за случая кори Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина также отправил студентов в Москве на внеплановые каникулы.
Обычно прививки от кори делаются в детстве – в год и ревакцинация в шесть лет. При этом для формирования долгосрочного иммунитета препарат должен правильно транспортироваться и храниться, сказал Поздняков. Вакцинация от кори, согласно календарю прививок Минздрава, положена непривитым, не переболевшим и не имеющим данных о двукратной вакцинации от кори, а также людям старше 36 лет, которые находятся в группе риска (медицинские работники, сотрудники общественного транспорта, коммунальных служб, таможни и других сфер, которые предполагают контакт с большим количеством людей).
Иммунный ответ после любого перенесенного заболевания или вакцинации может снижаться, говорит врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Происходит это лишь в том случае, когда снижается общий иммунитет человека или когда прошло уже достаточное количество лет, при этом для каждого этот срок будет индивидуальным, сказал он. В исследовании компании «Гемотест», в свою очередь, сказано, что иммунитет формируется на 18 лет после курса из двух вакцин (цитата по «РИА Новости»).
Главный государственный санврач России Анна Попова с 3 апреля и до конца этого года обязала региональные власти обеспечить «подчищающую иммунизацию» населения и трудовых мигрантов от кори. Такая вакцинация показана тем, кто не был привит от данного заболевания, а также тем, кто не знает, был ли он ранее привит, и при этом ранее не болел корью.
Роспотребнадзор не озвучивает показатель заболеваемости корью в России с начала года. Согласно подсчетам «Ведомостей», базирующимся на официальных заявлениях региональных чиновников, он может превышать 750 заболевших. Наибольшее число случаев заболевания корью регистрируется в Новосибирской, Самарской и Ленинградской областях, в Республике Дагестан и еще в ряде регионов. Для сравнения: в 2022 г. в России было зафиксировано 114 случаев заболевания корью, следует из данных Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону. В 2019 г., по данным Росстата, всего в стране было зарегистрировано 4500 случаев кори.
Что такое корь
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора.