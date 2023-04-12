Студенты столичного РГУ нефти и газа из-за кори ушли на внеплановые каникулы

Роспотребнадзор не озвучивает показатель заболеваемости корью в России с начала года. Согласно подсчетам «Ведомостей», базирующимся на официальных заявлениях региональных чиновников, он может превышать 750 заболевших. Для сравнения: в 2022 г. в России было зафиксировано 114 случаев заболевания корью, следует из данных Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону. В 2019 г., по данным Росстата, всего в стране было зарегистрировано 4500 случаев кори. Случаи заболевания корью регистрируются в Новосибирской, Самарской и Ленинградской областях, в Республике Дагестан и еще в ряде регионов, сообщил представитель Роспотребнадзора.