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Студенты столичного РГУ нефти и газа из-за кори ушли на внеплановые каникулы

Роспотребнадзор рекомендовал перевести обучающихся на дистант на 21 день
Анна Киселева Анастасия Майер
Михаил Терещенко / ТАСС

Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина из-за случая кори отправил студентов в Москве на внеплановые каникулы, сообщил «Ведомостям» представитель вуза. Доступ в здание университета будет закрыт для учащихся с 12 по 16 апреля, говорится на сайте вуза.

По рекомендации Роспотребнадзора в университете проводятся противоэпидемические мероприятия, пояснил «Ведомостям» представитель вуза. В это время часть факультетов продолжит заниматься дистанционно, уточнил он. До 16 апреля студенты также должны будут пройти вакцинацию против кори и загрузить данные о вакцинации в личный кабинет, говорится на сайте вуза.

Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора. Корь чревата не только проявлениями самого заболевания, но и развитием осложнений – коревой пневмонии, бактериальных инфекций, энцефалита, говорит врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Синуситы, тонзиллиты, ларинготрахеиты, бронхиты и пневмония – это тоже вторичные осложнения кори, добавил он.

Корь была обнаружена у студента вуза, заявил представитель управления Роспотребнадзора по Москве. После чего ведомство начало эпидемиологическое расследование и, в частности, установило тех, кто контактировал с заболевшим. По словам представителя управления, за контактными лицами наблюдают врачи и вакцинируют тех из них, кто ранее не был привит от кори. Управление столичного Роспотребнадзора предписало руководству РГУ нефти и газа перевести на 21 день студентов на дистанционный режим обучения. В помещениях вуза проводят дезинфекцию.

СМИ ранее сообщили, что одно из пяти университетских общежитий закрыли на карантин. Представитель пресс-службы вуза не стал уточнять, где именно проводятся противоэпидемические мероприятия.

Роспотребнадзор не озвучивает показатель заболеваемости корью в России с начала года. Согласно подсчетам «Ведомостей», базирующимся на официальных заявлениях региональных чиновников, он может превышать 750 заболевших. Для сравнения: в 2022 г. в России было зафиксировано 114 случаев заболевания корью, следует из данных Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону. В 2019 г., по данным Росстата, всего в стране было зарегистрировано 4500 случаев кори. Случаи заболевания корью регистрируются в Новосибирской, Самарской и Ленинградской областях, в Республике Дагестан и еще в ряде регионов, сообщил представитель Роспотребнадзора.

«Ведомости» направили запросы НИУ ВШЭ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ, университет МИСИС.

Ранее по теме: У студента Губкинского университета в Москве выявили корь
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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