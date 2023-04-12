Студенты столичного РГУ нефти и газа из-за кори ушли на внеплановые каникулы

Студенты столичного РГУ нефти и газа из-за кори ушли на внеплановые каникулыРоспотребнадзор рекомендовал перевести обучающихся на дистант на 21 день
Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина из-за случая кори отправил студентов в Москве на внеплановые каникулы, сообщил «Ведомостям» представитель вуза. Доступ в здание университета будет закрыт для учащихся с 12 по 16 апреля, говорится на сайте вуза.
По рекомендации Роспотребнадзора в университете проводятся противоэпидемические мероприятия, пояснил «Ведомостям» представитель вуза. В это время часть факультетов продолжит заниматься дистанционно, уточнил он. До 16 апреля студенты также должны будут пройти вакцинацию против кори и загрузить данные о вакцинации в личный кабинет, говорится на сайте вуза.
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора. Корь чревата не только проявлениями самого заболевания, но и развитием осложнений – коревой пневмонии, бактериальных инфекций, энцефалита, говорит врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Синуситы, тонзиллиты, ларинготрахеиты, бронхиты и пневмония – это тоже вторичные осложнения кори, добавил он.
Корь была обнаружена у студента вуза, заявил представитель управления Роспотребнадзора по Москве. После чего ведомство начало эпидемиологическое расследование и, в частности, установило тех, кто контактировал с заболевшим. По словам представителя управления, за контактными лицами наблюдают врачи и вакцинируют тех из них, кто ранее не был привит от кори. Управление столичного Роспотребнадзора предписало руководству РГУ нефти и газа перевести на 21 день студентов на дистанционный режим обучения. В помещениях вуза проводят дезинфекцию.
СМИ ранее сообщили, что одно из пяти университетских общежитий закрыли на карантин. Представитель пресс-службы вуза не стал уточнять, где именно проводятся противоэпидемические мероприятия.
Роспотребнадзор не озвучивает показатель заболеваемости корью в России с начала года. Согласно подсчетам «Ведомостей», базирующимся на официальных заявлениях региональных чиновников, он может превышать 750 заболевших. Для сравнения: в 2022 г. в России было зафиксировано 114 случаев заболевания корью, следует из данных Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону. В 2019 г., по данным Росстата, всего в стране было зарегистрировано 4500 случаев кори. Случаи заболевания корью регистрируются в Новосибирской, Самарской и Ленинградской областях, в Республике Дагестан и еще в ряде регионов, сообщил представитель Роспотребнадзора.
«Ведомости» направили запросы НИУ ВШЭ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ, университет МИСИС.