В России растет заболеваемость корью

Вспышки кори связаны не только с выходцами из Средней Азии, уверена Попович. В марте 2022 г. в Россию приехали большие группы людей с Украины. По ее словам, например, в Донецкой и Луганской областях долгое время отсутствовала противокоревая вакцина. Помимо этого, заболеваемость корью должна была вырасти и без приезжающих в страну иностранных граждан, добавила Попович. Два года пандемии коронавируса привели к снижению уровню вакцинации от кори. В частности, по итогам 2022 г. около 2,5% детей, которые должны были быть обязательно привиты в 24 месяца, оказались не вакцинированы, говорит Попович. «Это очень большой процент», – подчеркнула она.