В России растет заболеваемость корью

В России растет заболеваемость корьюРоспотребнадзор сообщает, что это связано с привозом инфекции и миграцией
Число заболевших корью в России с начала 2023 г. превысило 749 человек, подсчитали «Ведомости», проанализировав официальные заявления чиновников региональных управлений Роспотребнадзора и минздравов. Эти данные опубликованы на сайтах правительств субъектов или в СМИ. Общее число заболевших корью жителей России представитель пресс-службы Роспотребнадзора не называет. Для сравнения: в 2022 г. в России было зафиксировано 114 случаев заболевания корью, следует из данных Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону.
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%, говорит врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Наиболее сложная ситуация с корью, согласно публичным докладам местных чиновников, наблюдается в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах.
В Дагестане, как «в одном из самых непрививающихся регионов, где много отказников», было зафиксировано 234 случая заражения корью, докладывал 6 апреля врио руководителя управления Роспотребнадзора по республике Залимхан Омариев на заседании по эпидситуации в регионе. Об этом сообщается на сайте правительства Дагестана. Власти столицы республики Махачкалы с 7 апреля временно запретили непривитым от кори или привитым однократно детям посещать детские сады и школы.
В Новосибирской области на 3 апреля зафиксировано 11 очагов кори, а общее число заболевших достигло 105 человек, писал «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав.
Об уровне заболеваемости в Самарской области известно со слов министра здравоохранения соседней Саратовской области Олега Костина. Он считает, что в его регион корь завозится именно оттуда. По словам Костина, в Самаре насчитывается уже более 100 больных корью (цитата по «России 1»).
В Саратовской же области с начала года зафиксировали 20 случаев кори, отчитывалась заместитель руководителя управления Роспотребнадзора этого региона Надежда Матвеева 6 апреля на брифинге регионального минздрава. «Я не помню, чтобы в целом в России в I квартале года было зарегистрировано около 900 случаев», – цитировали ее слова местные СМИ.
Похожие цифры по заболеваемости корью называет управление Роспотребнадзора по Амурской области. «В РФ эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью крайне напряженная. В 2023 г. зарегистрировано 890 случаев заболевания», – сообщает управление по итогам заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии, которое прошло 10 апреля.
Представитель Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что случаи заболевания корью регистрируются в Новосибирской, Самарской и Ленинградской областях, в Республике Дагестан и еще в ряде регионов. Конкретных цифр он не назвал, но сообщил, что сравнивать показатель с прошлым годом некорректно.
Причина в том, что прошлые годы пришлись на пандемию коронавируса, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В 2019 г., по данным Росстата, всего в стране было зарегистрировано 4500 случаев кори. По словам Попович, именно 2019 год был последним годом, в котором на статистику не влияли локдауны и другие внешние факторы. Тем не менее нынешнюю ситуацию с заболеваемостью корью Попович считает плохой, так как к 2018 г. корь в России была практически ликвидирована.
Роспотребнадзор связывает рост заболеваемости корью с отсутствием прививок у граждан, приехавших в страну из ближнего зарубежья. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова обязала региональные власти с 3 апреля и до конца 2023 г. обеспечить «подчищающую иммунизацию» населения и трудовых мигрантов от кори. Такая вакцинация показана тем, кто не был привит от данного заболевания, а также тем, кто не знает, был ли он ранее привит, и при этом ранее не болел корью.
Согласно постановлению Поповой, прививать от кори трудовых мигрантов должны их работодатели. Они могут обеспечить своим сотрудникам свободный день, чтобы те сходили в поликлинику, или вызвать врача и привить всех сразу на рабочем месте, говорит Попович. Экс-президент общественной организации «Федерация мигрантов России» (была ликвидирована решением Верховного суда от 18 августа 2022 г.) Вадим Коженов выразил сомнения в том, что работодатели всерьез будут заниматься организацией вакцинации своих сотрудников-мигрантов. Главные санитарные врачи имеют право заставить их это сделать под угрозой всевозможных санкций, считает Попович.
«Ведомости» направили запрос в Минтруд России.
Одна из самых распространенных причин подъема заболеваемости корью – это завоз инфекции, соглашается эпидемиолог Василий Власов. При этом завозные случаи бывают как в России, так и в Европе и США. Прививки от кори делаются в детстве – в год и ревакцинация в шесть лет. По мнению Власова, катастрофы последних лет могли существенно повлиять только на маленьких детей, а в целом население России и близлежащих стран, даже беднейших, довольно неплохо вакцинировано.
Вспышки кори связаны не только с выходцами из Средней Азии, уверена Попович. В марте 2022 г. в Россию приехали большие группы людей с Украины. По ее словам, например, в Донецкой и Луганской областях долгое время отсутствовала противокоревая вакцина. Помимо этого, заболеваемость корью должна была вырасти и без приезжающих в страну иностранных граждан, добавила Попович. Два года пандемии коронавируса привели к снижению уровню вакцинации от кори. В частности, по итогам 2022 г. около 2,5% детей, которые должны были быть обязательно привиты в 24 месяца, оказались не вакцинированы, говорит Попович. «Это очень большой процент», – подчеркнула она.
С ростом заболеваемости корью столкнулась не только Россия. Вспышки кори наблюдаются в Таджикистане (513 случаев), Турции (286), Великобритании (56), Польше (25), Киргизии (24) и других странах, следует из данных ВОЗ с февраля 2022 г. по январь 2023 г. (в России по этой методике – 233 случая). Эксперты ВОЗ тоже обращают внимание на необходимость проведения неотложной адресной наверстывающей вакцинации, говорится в материалах ВОЗ. Для предотвращения передачи вируса и возникновения масштабных вспышек кори охват плановой иммунизацией двумя дозами противокоревой вакцины должен составлять как минимум 95%, говорится на сайте ВОЗ.
Осложнения от противокоревой вакцины бывают крайне редко, зато прививка защищает от тяжелого течения инфекции, напомнил Власов. Главное – предоставлять населению доступную и адекватную информацию о необходимости прививок, резюмировал он.
«Ведомости» направили запросы в региональные минздравы и департаменты здравоохранения, а также в министерство образования и науки Татарстана, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, министерство образования Московской области, министерство образования и науки Дагестана и министерство образования Новосибирской области.