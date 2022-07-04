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Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве вакцин от кори и краснухи

Ведомости

В России есть достаточно вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита, а также ветряной оспы отечественного производства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что американская MSD решила прекратить поставки в Россию этих вакцин и других препаратов, аналоги которых есть в стране.

«На рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе подтвердили, что MSD в июне уведомила Росздравнадзор о планах прекратить производство и импорт в Россию вакцины против кори, паротита и краснухи. Согласно закону, производитель должен предупредить власти о таком решении не менее чем за год.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил агентству, что вакцины от этих болезней закупаются в стране централизованно у российского производителя, потребность в них полностью обеспечена.

«Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок», — подчеркнул он.

После начала спецоперации на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили работу в России. Американская Eli Lilly заявила, что будет ввозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки, но приостановили инвестиции или клинические исследования. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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