Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве вакцин от кори и краснухи
В России есть достаточно вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита, а также ветряной оспы отечественного производства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что американская MSD решила прекратить поставки в Россию этих вакцин и других препаратов, аналоги которых есть в стране.
«На рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе подтвердили, что MSD в июне уведомила Росздравнадзор о планах прекратить производство и импорт в Россию вакцины против кори, паротита и краснухи. Согласно закону, производитель должен предупредить власти о таком решении не менее чем за год.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил агентству, что вакцины от этих болезней закупаются в стране централизованно у российского производителя, потребность в них полностью обеспечена.
«Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок», — подчеркнул он.
После начала спецоперации на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили работу в России. Американская Eli Lilly заявила, что будет ввозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки, но приостановили инвестиции или клинические исследования. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.