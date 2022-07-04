Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве вакцин от кори и краснухи

После начала спецоперации на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили работу в России. Американская Eli Lilly заявила, что будет ввозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки, но приостановили инвестиции или клинические исследования. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.