Вакцины от ротавируса и ветрянки не вошли в национальный календарь профилактических прививок

Вакцинация от ротавирусной инфекции в этом году не вошла в национальный календарь профилактических прививок (НКПП), как это предусматривал график реализации Стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 г. Не значится такая вакцина и в списке закупок Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан на следующий год, следует из материалов на его сайте. Запланированную к включению в НКПП в 2023 г. вакцинацию от ветряной оспы, скорее всего, ждет похожая судьба. По крайней мере, по словам представителя Минпромторга, средства на закупку обеих вакцин в бюджете на 2023–2025 гг. не предусмотрены.