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Вакцины от ротавируса и ветрянки не вошли в национальный календарь профилактических прививок

Это связано с остановкой локализации иностранных препаратов и отсутствием российских аналогов
Анна Киселева
Владимир Смирнов / ТАСС

Вакцинация от ротавирусной инфекции в этом году не вошла в национальный календарь профилактических прививок (НКПП), как это предусматривал график реализации Стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 г. Не значится такая вакцина и в списке закупок Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан на следующий год, следует из материалов на его сайте. Запланированную к включению в НКПП в 2023 г. вакцинацию от ветряной оспы, скорее всего, ждет похожая судьба. По крайней мере, по словам представителя Минпромторга, средства на закупку обеих вакцин в бюджете на 2023–2025 гг. не предусмотрены.

Представитель Минздрава объясняет это тем, что сами препараты не выпускаются в России, как того требует стратегия. В ближайшее время, по его словам, будет подготовлен проект распоряжения правительства с учетом новых сроков локализации вакцин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных