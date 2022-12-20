Продажи вакцин от папилломавирусной инфекции выросли почти в пять раз

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Более 95% случаев рака шейки матки вызваны именно им. За последние десять лет (с 2011 г. по 2021 г.) распространенность данного онкологического заболевания выросла с 113,1 до 126,7 человек на 100 000 населения России, по данным сборника «Состояние онкологической помощи населению России» под редакцией главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна. Там также говорится, что 34,2% злокачественных новообразований шейки матки выявляются в III стадии и в запущенной IV стадии. Вакцинация против ВПЧ почти вдвое снижает риск рака шейки матки – заболевания, от которого ежегодно умирает более 300 000 человек, следует из материала, опубликованного в научном журнале Lancet в 2021 г.