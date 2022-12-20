Продажи вакцин от папилломавирусной инфекции выросли почти в пять раз

Продажи вакцин от папилломавирусной инфекции выросли почти в пять разЭто может быть связано с расширением показаний препарата и опасениями прекращения поставок
За десять месяцев 2022 г. россияне приобрели в аптеках 5893 упаковки дорогостоящей вакцины от папилломавирусной инфекции, следует из информации аналитической компании DSM Group. Это почти в пять раз больше, чем было годом ранее: тогда за три квартала реализовали лишь 1254 упаковки. А за весь 2021 г. объем продаж таких препаратов составил 1788 упаковок.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Более 95% случаев рака шейки матки вызваны именно им. За последние десять лет (с 2011 г. по 2021 г.) распространенность данного онкологического заболевания выросла с 113,1 до 126,7 человек на 100 000 населения России, по данным сборника «Состояние онкологической помощи населению России» под редакцией главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна. Там также говорится, что 34,2% злокачественных новообразований шейки матки выявляются в III стадии и в запущенной IV стадии. Вакцинация против ВПЧ почти вдвое снижает риск рака шейки матки – заболевания, от которого ежегодно умирает более 300 000 человек, следует из материала, опубликованного в научном журнале Lancet в 2021 г.
Экономическое бремя заболеваний, ассоциированных с ВПЧ в России, в 2019 г. оценивалось в 63,64 млрд руб., сказано в научной статье в журнале «Педиатрическая фармакология». Там также говорится, что при 70%-ном охвате вакцинации 12-летних девочек против ВПЧ в России потери можно снизить на 41,792 млрд руб., предотвратив 4841 случай смерти от злокачественных новообразований.
Вакцинация против ВПЧ включена в национальные календари профилактических прививок в 91 стране мира, но не в России. Исключение – отдельные регионы страны, например Москва. Согласно стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 г., утвержденной правительством России в апреле прошлого года, прививка от ВПЧ может быть включена в национальный календарь в 2024 г. Тогда же компания «Нанолек» планирует начать выпуск этой вакцины в России.
Общий объем госзакупок вакцин от ВПЧ за десять месяцев текущего года вырос в 1,8 раза к аналогичному периоду 2021 г., составив 321 957 упаковок. Тогда как за весь 2021 г. было закуплено лишь 191 467 упаковок, по данным DSM Group. Совокупные продажи в государственном и розничном сегментах за десять месяцев этого года составили 2,6 млрд руб.
Сейчас в России зарегистрированы две зарубежные вакцины от ВПЧ – «Гардасил» от MSD и «Церварикс» от GSK. Доля их продаж за десять месяцев составила 94% и 6% соответственно, по данным DSM Group. Сами препараты считаются дорогостоящими. К примеру, иммунизация тремя дозами «Церварикса» в «Медси» обойдется в 24 270 руб. (везде приведены цены без учета приема врача перед вакцинацией), в «Инвитро» – 27 270 руб., в аптечных сетях стоимость трех доз варьируется от 21 000 руб. до 22 600 руб. Стоимость трех доз «Гардасила» в «Медси» составляет от 35 100 руб., по такой же цене можно привиться в «Инвитро». В аптеках три дозы препарата стоят от 23 400 руб. до 27 900 руб.
Теоретически несколько сотен или тысяч потребителей могли приобрести вакцину на фоне сообщений о планах MSD прекратить поставки ряда препаратов в Россию, хотя «Гардасила» в этом перечне не было, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Тем не менее, по его словам, по состоянию на октябрь 2022 г. MSD не ввезла в страну ни одной упаковки «Гардасила», зато прошлогодний импорт превысил показатели 2020 г. втрое, составив 527 800 упаковок. Сейчас этот запас расходуются. Согласно его подсчетам, ежегодное потребление данного препарата составляет около 130 000 упаковок.
Ранее вакцину от ВПЧ делали только неинфицированным лицам – детям и подросткам, не живущим половой жизнью, рассказала заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Жданова. Сейчас же установлено, что ее можно вводить и взрослым (женщинам до 45 лет и мужчинам до 26 лет), также она будет эффективна даже у тех, кто имеет ВПЧ, снижая риск развития осложнений, продолжила она. Жданова считает, что привиться от папилломавирусной инфекции в поликлинике по полису ОМС можно далеко не в каждом регионе, поэтому люди и приобретают препараты в аптеках самостоятельно.