Три вуза предоставят площадку для переобучения вернувшихся с фронта

Три вуза предоставят площадку для переобучения вернувшихся с фронтаЗаявку на обучение можно оставить на портале «Работа России»
Россияне, участвовавшие в спецоперации на Украине, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Постановление об этом 2 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заявку на обучение можно оставить на портале «Работа России». Уточняется, что это решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, которые погибли при выполнении боевых задач.
Это постановление правительства расширяет действие программы субсидирования найма и бесплатного переобучения граждан. В ее рамках получить дополнительное профессиональное образование могут безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины. Работодатели получают господдержку за трудоустройство безработных, людей, находящихся под риском увольнения, и граждан до 30 лет.
Образовательные программы предложат РАНХиГС, Томский государственный университет (ТГУ) и Институт развития профессионального образования. Сроки запуска проекта пока неизвестны. «Ведомости» направили запросы в вузы и правительство.
РАНХиГС и ТГУ – крупнейшие операторы программ переподготовки специалистов, рассказал «Ведомостям» зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). В частности, РАНХиГС имеет более 60 филиалов по всей стране, добавила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Затраты вузов на обучение правительство предлагает возмещать с помощью средств грантов, говорится в пояснительной записке к постановлению.
ТГУ, в свою очередь, является оператором федерального проекта «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография», напомнил директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. У вуза есть опыт и наработки, которые позволят реализовать проект для участников спецоперации, считает он. «В России один из самых низких уровней охвата взрослого населения программами переподготовки и переобучения. При этом рынок труда и социально-экономические условия меняются быстро», – говорит Терентьев. Работодателей, предлагающих возможности по повышению квалификации, в стране тоже немного, добавил он.
Подобные программы помогут участникам спецоперации приобрести востребованную профессию на меняющемся рынке труда, а также вернуться к гражданской жизни, полагает Абанкина. По ее словам, многие страны помогают в профессиональной переориентации и трудоустройстве тем, кто выполнял долг по защите государственных интересов. По мнению Мажуги, образовательный проект для участников спецоперации и членов их семей также находится в единой логике с законопроектом партии, который призван свести к минимуму количество неработающего населения.
Разработанный правительством проект подразумевает и господдержку работодателям, трудоустроившим участников спецоперации. Субсидии за это будут равны трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных, говорится в пояснительной записке к постановлению. Работодатель получит первый платеж через месяц после трудоустройства, второй – через три и третий – через полгода.
Самые востребованные на рынке труда специальности – врачи, школьные учителя, специалисты инженерного профиля, инженеры-технологи, специалисты в области биотехнологий, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Также дефицит в рабочих профессиях – не хватает бульдозеристов, крановщиков, трактористов, работников строительных специальностей, маляров, сварщиков, специалистов по укладке бетона, курьеров, комплектовщиков, станочников. Частично этот дефицит связан с тем, что квалифицированные кадры ранее отправились в зону боевых действий, уверен эксперт.