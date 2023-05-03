Три вуза предоставят площадку для переобучения вернувшихся с фронта

ТГУ, в свою очередь, является оператором федерального проекта «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография», напомнил директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. У вуза есть опыт и наработки, которые позволят реализовать проект для участников спецоперации, считает он. «В России один из самых низких уровней охвата взрослого населения программами переподготовки и переобучения. При этом рынок труда и социально-экономические условия меняются быстро», – говорит Терентьев. Работодателей, предлагающих возможности по повышению квалификации, в стране тоже немного, добавил он.