Эксперты объяснили рекордно низкий уровень бедности в России

Целевое значение на 2023 г. для российских властей – 10,1%, заявила в конце марта вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого правительство реализует ряд мер, в частности, введение с 1 января единого пособия для семей с детьми и беременных женщин, а также усовершенствование выплат из средств маткапитала семьям, доход которых находится в диапазоне от одного до двух величин прожиточного минимума. Теперь подобные выплаты предоставляются на всех детей в возрасте до трех лет вне зависимости от очередности рождения.