Эксперты объяснили рекордно низкий уровень бедности в России

Эксперты объяснили рекордно низкий уровень бедности в РоссииЭтот показатель оказался наименьшим с 1992 года
Рекордно низкий показатель уровня бедности, зафиксированный Росстатом, объясняется прежде всего увеличением числа социальных выплат, направленных на поддержку бедных слоев населения, заявил «Ведомостям» экономист Александр Абрамов.
«Это результат социального контракта между государством и населением. Обычно он не носит конъюнктурного характера и является довольно продолжительным по времени. Вы же не можете перестать помогать детям из бедных семей, если до этого признали, что они в этой помощи нуждаются», – отметил он.
В марте ведомство зафиксировало этот показатель на уровне 10,5%, но сейчас пересмотрело его, так как получило дополнительную информацию из административных источников, банковскую статистику. Кроме того, в Росстате уточнили данные об обороте общепита и розничной торговли, а также провели анализ результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 г.
В 2021 г. малоимущих насчитывалось 11%. Дифференциацию населения по уровню доходов за год удалось сократить до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза, сообщили в Росстате. Оценивалось соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. В ведомстве объяснили это адресной поддержкой государством менее обеспеченных групп населения.
Господдержка могла существенно сказаться на уменьшении количества малоимущих россиян, согласен директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. Но оценить рекордно низкий показатель бедности в целом сложно из-за отсутствия всех необходимых данных, отмечает эксперт.
«Например, данные по исполнению бюджета сейчас не публикуются, поэтому оценить, насколько увеличились затраты государства на социальные выплаты, нельзя», – сказал он «Ведомостям».
Также Салихов отметил, что изменение методологии расчета могло повлиять на конечный результат. «Раньше прожиточный минимум менялся поквартально, а сейчас устанавливается на год. Это могло повлиять на результаты», – говорит он.
По данным Росстата, доля граждан, находящихся за чертой бедности, выросла только в четырех российских регионах – в Ингушетии (уровень бедности по итогам 2022 г. составил 30,5%, + 1,2 п. п.), в Туве (28,8%, +0,6 п. п.), Хакасии (18,1%, +0,2 п. п.) и Адыгее (11,6%, +0,1 п. п.). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель снизился на 0,5 п. п. – до 5% и 4,5% соответственно.
Целевое значение на 2023 г. для российских властей – 10,1%, заявила в конце марта вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого правительство реализует ряд мер, в частности, введение с 1 января единого пособия для семей с детьми и беременных женщин, а также усовершенствование выплат из средств маткапитала семьям, доход которых находится в диапазоне от одного до двух величин прожиточного минимума. Теперь подобные выплаты предоставляются на всех детей в возрасте до трех лет вне зависимости от очередности рождения.
Голикова также отмечала, что за пять лет с 2017 г. 3,6 млн россиян повысили доходы до уровня выше прожиточного минимума и преодолели порог бедности.