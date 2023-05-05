Комиссаров в июне защитит в МГУ диссертацию и станет ректором РАНХиГС без приставки «и. о.»

По словам и. о. ректора РАНХиГС, он плотно стал заниматься диссертацией с 2019 г. и «работал над ней последние четыре года». Комиссаров говорит, что в процессе исследования на большой выборке «он выявил компетенции, которые присущи первым лицам организаций, и показал различия с соответствующим набором компетенций вторых лиц – заместителей директоров, вице-президентов компаний и т. п.». Кроме того, в научной работе говорится о разных подходах к отбору госслужащих, добавляет Комиссаров: «В России есть рекомендации Минтруда по компетенциям, которые нужны высшим управленцам. Я считаю, что к ним нужно добавить навыки создания горизонтальных партнерств и социальную ответственность».