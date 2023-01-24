В РАНХиГС впервые в истории сменился ректор

Уже в начале августа следствие изменило Мау меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, еще через несколько дней источники в окружении и пресс-служба РАНХиГС сообщили, что он вернулся на работу в качестве ректора. В середине октября 2022 г., как сообщил «Ведомостям» адвокат ректора Алексей Дудник, дело о мошенничестве в его отношении было прекращено, а проректор РАНХиГС Андрей Марголин подтвердил, что ректор «каждый день работает в академии и никаких проблем нет очень давно». По словам источника «Интерфакса», знакомого с делом, следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению преступлений, которые ему вменялись.