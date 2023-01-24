В РАНХиГС впервые в истории сменился ректор

В РАНХиГС впервые в истории сменился ректорЕе возглавил Алексей Комиссаров, хорошо знакомый с современной кадровой работой
Владимир Мау, первый ректор РАНХиГС, был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию по состоянию здоровья распоряжением главы правительства Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности ректора стал его заместитель, директор Высшей школы государственного управления вуза («школа губернаторов») Алексей Комиссаров. На базе этой школы в 2017 г. открылась программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, более известная как «школа губернаторов». Кроме того, Комиссаров – генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ).
Что известно о преемнике Мау
В РАНХиГС пояснили, что Комиссаров продолжит совмещать должность с работой в РСВ, что позволит синхронизировать ее экосистему с программами РАНХиГС. РСВ была создана указом президента Владимира Путина в 2018 г. «в целях создания условий для повышения социальной мобильности и обеспечения личностной и профессиональной самореализации», говорилось в указе. РСВ проводит кадровые конкурсы администрации президента (АП), самый крупный из которых – «Лидеры России». По словам близкого к АП источника «Ведомостей», курирующий работу платформы первый замруководителя АП Сергей Кириенко встречался с Комиссаровым перед его повышением и сообщил, что тот должен совмещать работу руководителя РАНХиГС и РСВ.
Возможно, он оставит за собой и кураторство «школы губернаторов» в РАНХиГС, добавляет источник «Ведомостей». Сам Комиссаров пока сообщил лишь о том, что продолжит заниматься кадровыми конкурсами в качестве руководителя РСВ, а «школу губернаторов» похвалил, поскольку с 2017 г. среди выпускников ее четырех потоков и слушателей пятого потока программы 46 человек стали главами регионов России, трое – федеральными министрами, 34 – заместителями федеральных министров. В целом же он пообещал, что всем переменам «будет предшествовать тщательный аудит» (подробнее см. на vedomosti.ru).
Собеседники «Ведомостей» в сфере образования описывают Комиссарова как очень осторожного и аккуратного человека из команды Кириенко, а Высшую школу государственного управления в РАНХиГС – как эффективный проект для управленцев. По словам одного из источников, Комиссаров на протяжении года рассматривался в качестве преемника Мау.
Что собой представляет РАНХиГС
Российская Академия народного хозяйства и госслужбы при президенте появилась в 2010 г. в результате объединения Академии народного хозяйства при правительстве с Российской академией госслужбы при президенте и ее 12 региональными филиалами. Первую к моменту создания РАНХиГС Мау возглавлял восемь лет. По данным РАНХиГС, в течение года по разным программам обучается более 230 000 человек, вуз предлагает 1635 программ высшего образования и готовит кадры для госслужбы, ежегодно на базе РАНХиГС обучается порядка 60 000 государственных служащих. Как сообщают в академии, совместно с администрацией президента и правительством эксперты РАНХиГС подбирают резерв и помогают в оценке управленческих кадров.
«Комиссаров отлично подходит на роль антикризисного менеджера, необходимого сейчас академии. Он не человек извне, работает в РАНХиГС много лет, от него не стоит ждать резких изменений жизни вуза. Вероятно, ключевое направление, по которому он работал вместе с Мау, а именно подготовка кадрового резерва, останется и расширится», – говорит источник в окружении Мау.
Инициатива создания кадрового резерва исходила от Путина, а заказчиком была АП, рассказывал в 2018 г. в интервью РБК Комиссаров, среди обозначенных Кремлем целей для РАНХиГС была в короткие сроки подготовить людей, которые были бы способны занимать должности уровня губернаторов, руководителей госкорпораций. Сумма программы на один 2018 год составляла 59 млн руб., говорил он.
У Комиссарова есть два успешных проекта – это РСВ и «школа губернаторов», которые курирует Кириенко, поэтому уместно сказать, что Комиссаров – человек, включенный в систему управления внутренней политикой в стране, а значит, и в команду Кириенко, говорит руководитель Фонда гражданского общества Константин Костин, с его точки зрения, процесс смены поколений губернаторов прошел успешно и в результате проекта была подготовлена «самая масштабная кадровая скамейка запасных». «Вклад Комиссарова был значителен, его приход означает, что передовые наработки, которые использовались в «школе губернаторов» и других проектах, будут внедряться более широко в программах подготовки управленческих кадров и научной работе», – считает Костин.
Что происходило с Мау
30 июня ГУ МВД России по Москве предъявило Мау обвинение в хищении денежных средств РАНХиГС, обыски проходили в самом вузе, в тот же день Мау был задержан, а Тверской райсуд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Ректор проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева и др.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) против Раковой имело три эпизода. В рамках одного из них следствие посчитало, что Ракова и гендиректор Фонда новых форм развития образования Евгений Зак для хищения средств вуза вступили в сговор с Зуевым. Они заключили подложные трудовые договоры между 12 сотрудниками Минпросвещения и РАНХиГС. По версии следствия, трудоустроенные фиктивно работники на протяжении длительного времени получали заработную плату, но не выполняли работу, в результате чего вузу был причинен ущерб в размере более 20 млн руб.
На суде об избрании меры пресечения в отношении Мау были оглашены материалы дела, из которых следовало, что оно основывается в том числе на показаниях самой Раковой.
Уже в начале августа следствие изменило Мау меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, еще через несколько дней источники в окружении и пресс-служба РАНХиГС сообщили, что он вернулся на работу в качестве ректора. В середине октября 2022 г., как сообщил «Ведомостям» адвокат ректора Алексей Дудник, дело о мошенничестве в его отношении было прекращено, а проректор РАНХиГС Андрей Марголин подтвердил, что ректор «каждый день работает в академии и никаких проблем нет очень давно». По словам источника «Интерфакса», знакомого с делом, следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению преступлений, которые ему вменялись.
Куда делся Мау
В ноябре 2022 г. СМИ сообщали об отъезде Мау в Израиль. По словам источника «Ведомостей» в окружении бывшего ректора РАНХиГС, Мау на протяжении прошлого года несколько раз обращался к правительству с просьбой освободить его от административного управления вузом и хотел заниматься в основном научно-исследовательской деятельностью. «В ситуации с уголовным преследованием эта просьба была отклонена, теперь, когда оно прекратилось, правительство ее удовлетворило. Факт его ухода обсуждался с лета, вопрос перезрел, но не было точно понятно, когда это произойдет», – резюмирует источник.
Источник «Ведомостей» в РАНХиГС подтвердил факт существования таких просьб, но отметил, что они были связаны не с уголовным делом против Мау, а с плохим состоянием здоровья.
Мау уделял особое внимание человеческому капиталу и формированию социального государства, сообщил «Ведомостям» академик РАН Абел Аганбегян. «К сожалению, в силу разных причин эти продуктивные идеи не были в то время реализованы и страна перешла к длительной стагнации, из которой выбраться намного труднее, чем из кризиса. Самое главное, что из преимущественно образовательного бизнес-центра академия превратилась в мощную научно-исследовательскую и образовательную структуру более широкого профиля», – поделился Аганбегян.