Мошенничество в особо крупном вузе

Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов напомнил, что РАНХиГС – это бывшая Высшая партийная школа, у которой во времена СССР были филиалы во всех регионах страны: «Владимир Мау очень много сделал, чтобы эти филиалы были современными и конкурентоспособными, при этом закрыв те, где качество преподавания было невысоким. Те филиалы, что остались, активно развивались. И РАНХиГС, безусловно, сыграла позитивную роль в российском высшем образовании».