Мошенничество в особо крупном вузе

Мошенничество в особо крупном вузеРектор РАНХиГС Владимир Мау арестован по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой
Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве 30 июня задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау, который бессменно руководит крупнейшим вузом страны с 1992 г. В РАНХиГС были проведены обыски, во время которых, как сказал представитель пресс-службы вуза, следствию сотрудники РАНХиГС оказывали «всестороннее содействие и помощь».
В день задержания Мау был отправлен Тверским районным судом Москвы под домашний арест до 7 августа. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 21 млн руб. бюджетных средств, ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере; возможное наказание – до 10 лет лишения свободы). Ректор пополнил список фигурантов дела, возбужденного по факту хищения средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование».
Среди других фигурантов этого громкого уголовного дела, возбужденного в 2021 г., – бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. По версии следствия, Ракова фиктивно трудоустроила 12 работников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018–2020 гг., которым тогда руководил Зуев. Ракова и ее предполагаемые сообщники, как сообщил ТАСС 30 июня со ссылкой на материалы дела, дала против ректора РАНХиГС показания.
Задержание Владимира Мау нельзя назвать рядовым событием: последним ректором, который был арестован в России, был Зуев. Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака отметил, что вуз – «очень большой и сильный актив, на который всегда найдутся претенденты».
Мау досталось очень серьезное хозяйство: РАНХиГС, получивший нынешнее название в 2010 г., – крупнейший российский вуз по числу филиалов (52). С учетом региональных подразделений в академии учится 235 000 человек. Для сравнения: в МГУ – более 40 000 студентов, в Казанском федеральном университете – более 36 000, в Уральском федеральном университете – более 35 000.
Диплом РАНХиГС всегда был нормой для значительной части госслужащих. Но есть и дополнительные программы на базе вуза. К примеру, в 2020 г. более 6500 государственных и муниципальных служащих прошли обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС, которую курирует администрация президента (а внутри РАНХиГС – отдельный проректор, Алексей Комиссаров).
РАНХиГС сегодня – «ключевая кузница управленческих кадров почти во всех сферах», говорит политолог Евгений Минченко: «Задержание Мау – это очень серьезный удар по репутации заведения. Но РАНХиГС никуда не денется».
При этом он напомнил, что Мау – «очень уважаемый человек в среде российской элиты», ведет много значимых для нее проектов, например Гайдаровский форум (Мау работал в правительстве Егора Гайдара), и выразил уверенность, что «за него будут бороться».
«И я думаю, что будет много желающих его поддержать и публично, и непублично, – отметил Минченко. – Мера в виде домашнего ареста говорит о том, что эта борьба может оказаться успешной».
К вечеру 30 июня никто из высокопоставленных чиновников так и не высказался по поводу задержания и ареста Мау. Более того, именно 30 июня на годовом собрании акционеров «Газпрома» он был переизбран в состав его совета директоров. А днем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывали ли о случившемся президенту Владимиру Путину.
В правительстве, которое и назначает ректора РАНХиГС, также не комментировали ситуацию вокруг Мау. Федеральный чиновник предполагает, что можно ожидать замену ректора, но она не будет оперативной. Близкий к правительству собеседник не исключает, что замены руководителя вуза не будет до решения суда.
Глава думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев отказался от комментариев. А его первый зампред от КПРФ Олег Смолин отметил, что у него не было особых претензий к Мау, «несмотря на то что он другой политической ориентации».
Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов напомнил, что РАНХиГС – это бывшая Высшая партийная школа, у которой во времена СССР были филиалы во всех регионах страны: «Владимир Мау очень много сделал, чтобы эти филиалы были современными и конкурентоспособными, при этом закрыв те, где качество преподавания было невысоким. Те филиалы, что остались, активно развивались. И РАНХиГС, безусловно, сыграла позитивную роль в российском высшем образовании».
«Мау был одним из самых близких соратников Егора Гайдара, он был одним из лучших аналитиков, которые разрабатывали, в том числе в последние годы, в сложных ситуациях государственные программы развития России, – сказал академик РАО Александр Асмолов. – Он был одним из тех, с кем связана уникальная программа взращивания управленческой элиты нашей страны». Болотов считает, что Мау обеспечил университету в первую очередь научное и академическое развитие «и лишь потом он занимался хозяйственными вопросами».
Мау формировал крупнейший в России сетевой университет, говорит директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. По числу филиалов и по количеству студентов РАНХиГС стоит на первом месте в РФ, а сам ректор является ведущим специалистом по многим вопросам социально-экономического развития, экономическому прогнозированию, добавила она.
В подготовке статьи участвовала Галина Казакулова