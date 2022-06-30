Бессменный ректор РАНХиГС Владимир Мау задержан по подозрению в мошенничестве

Что такое РАНХиГС

РАНХиГС образована в 2010 г. через реорганизацию Академии народного хозяйства при правительстве, которая, в свою очередь, была создана в 1977 г. на базе Института управления народным хозяйством. К ней были присоединены Российская академия государственной службы при президенте и 12 других вузов – региональных академий госслужбы.

Сейчас у РАНХиГС 52 филиала по всей стране, в академии обучается более 235 000 человек.

Самыми крупными по числу студентов являются Сибирский, Северо-Западный, Поволжский, Южно-Российский и Нижегородский институты управления. В 2014 г. в РАНХиГС прошли переподготовку 9 000 госслужащих Крыма и Севастополя, вошедших в состав России. На базе вуза работает высшая школа госуправления, обучение в рамках которой проходят, к примеру, участники конкурса «Лидеры России».

В 2021 г. вуз вошел в программу грантов «Приоритет-2030» с проектом по обучению школьных педагогов по стране.