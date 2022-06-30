Бессменный ректор РАНХиГС Владимир Мау задержан по подозрению в мошенничестве

Бессменный ректор РАНХиГС Владимир Мау задержан по подозрению в мошенничествеОн стал фигурантом дела Сергея Зуева и Марины Раковой
Владимир Мау, возглавляющий с 1992 г. РАНХиГС, кузницу кадров отечественного чиновничества, 30 июня был задержан сотрудниками ГУ МВД по Москве. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, действия следствия связаны с «возбужденным еще в прошлом году делом».
В московском главке МВД подтвердили: Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева и бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.
Кто такой Мау
Владимир Мау родился 29 декабря 1959 г. в Москве. В 1981 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1990-1991 гг. был заведующим лабораторией Института экономической политики Академии народного хозяйства при Совмине СССР, в 1991-1994 гг. – помощником первого заместителя председателя правительства РФ.
В 1992-1993 гг. работал советником председателя правительства России Егора Гайдара. В 1997-2002 гг. работал руководителем Рабочего центра экономических реформ при правительстве.
В 2002-2010 гг. – ректор Академии народного хозяйства при правительстве. С 2010 г. – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. 30 июня на годовом собрании акционеров Мау избрали в совет директоров «Газпрома».
Следственные действия 30 июня прошли в РАНХиГС: у Мау и сотрудников вуза, в том числе ряда проректоров, проведены обыски. «Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза.
Следствие уже запросило для Мау меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа, сообщила журналистам представитель Тверского суда Москвы.
«Ведомости» направили запрос в правительство.
Федеральный чиновник предполагает, что можно ожидать замену ректора, но она не будет оперативной. Близкий к правительству собеседник не исключает, что замены руководителя вуза не будет до решения суда.
Что такое РАНХиГС
РАНХиГС образована в 2010 г. через реорганизацию Академии народного хозяйства при правительстве, которая, в свою очередь, была создана в 1977 г. на базе Института управления народным хозяйством. К ней были присоединены Российская академия государственной службы при президенте и 12 других вузов – региональных академий госслужбы.
Сейчас у РАНХиГС 52 филиала по всей стране, в академии обучается более 235 000 человек.
Самыми крупными по числу студентов являются Сибирский, Северо-Западный, Поволжский, Южно-Российский и Нижегородский институты управления. В 2014 г. в РАНХиГС прошли переподготовку 9 000 госслужащих Крыма и Севастополя, вошедших в состав России. На базе вуза работает высшая школа госуправления, обучение в рамках которой проходят, к примеру, участники конкурса «Лидеры России».
В 2021 г. вуз вошел в программу грантов «Приоритет-2030» с проектом по обучению школьных педагогов по стране.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, было возбуждено по факту хищения денег ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование». Ракову обвиняют в хищении более 50 млн руб. фонда.
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с ней и бывшим замглавы фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС. Втроем они, по версии правоохранителей, фиктивно трудоустроили 12 сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института.
Зуев с 13 октября 2021 г. находится под следствием, а с 9 ноября содержится в СИЗО. В феврале 2022 г. по делу Раковой объявили в федеральный розыск главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко. В конце мая МВД сотрудники проводили по этому делу обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников вуза.
Задержания Мау можно было ожидать еще месяц назад, считает политолог Константин Калачев: «Ощущение, что пытались найти связь Мау с предыдущими делами, а предыдущие задержания были как раз мостиком к нему».
Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака отметил, что вуз – «очень большой и сильный актив, на который всегда найдутся претенденты».
В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский, Елена Мухаметшина, Валерия Мишина и Анастасия Курилова