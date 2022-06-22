Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора «Шанинки» Зуева
Московский городской суд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, сообщил «Интерфакс».
Суд утвердил решение о переводе Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. «Апелляционное представление прокуратуры – удовлетворить частично, постановление Тверского суда от 13 октября – изменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря», – заявил судья.
Защита Зуева настаивала на его освобождении из-под стражи, поскольку он имеет хронические заболевания и его здоровье в условиях СИЗО ухудшается. Также на иждивении ректора находятся пожилые родители и несовершеннолетний ребенок с серьезными заболеваниями.
«Я ни словом, ни делом не дал сомневаться в том, что я не буду вести себя лояльно, сотрудничать со следствием или что я буду как-либо влиять на свидетелей и ход расследования. Я бы сказал, что меня больше всего волнуют судьбы близких мне людей», – сказал Зуев в ходе слушаний.
По словам ректора, он готов признать вину как руководитель за происходившее в его организации, и выразил готовность сотрудничать со следствием.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».
В конце мая ТАСС сообщил о том, что МВД проводит обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в хищении принадлежащих фонду более 50 млн руб.
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.