Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора «Шанинки» Зуева

«Я ни словом, ни делом не дал сомневаться в том, что я не буду вести себя лояльно, сотрудничать со следствием или что я буду как-либо влиять на свидетелей и ход расследования. Я бы сказал, что меня больше всего волнуют судьбы близких мне людей», – сказал Зуев в ходе слушаний.