Газета
Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора «Шанинки» Зуева

Ведомости

Московский городской суд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, сообщил «Интерфакс».

Суд утвердил решение о переводе Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. «Апелляционное представление прокуратуры – удовлетворить частично, постановление Тверского суда от 13 октября – изменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря», – заявил судья.

Защита Зуева настаивала на его освобождении из-под стражи, поскольку он имеет хронические заболевания и его здоровье в условиях СИЗО ухудшается. Также на иждивении ректора находятся пожилые родители и несовершеннолетний ребенок с серьезными заболеваниями.

«Я ни словом, ни делом не дал сомневаться в том, что я не буду вести себя лояльно, сотрудничать со следствием или что я буду как-либо влиять на свидетелей и ход расследования. Я бы сказал, что меня больше всего волнуют судьбы близких мне людей», – сказал Зуев в ходе слушаний.

По словам ректора, он готов признать вину как руководитель за происходившее в его организации, и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».

В конце мая ТАСС сообщил о том, что МВД проводит обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в хищении принадлежащих фонду более 50 млн руб.

По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.

Ранее по теме: Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных