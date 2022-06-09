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Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки»

Ведомости

Второй кассационный суд отменил решение о замене домашнего ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву на содержание под стражей, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. 

Решение Мосгорсуда о замене домашнего ареста Зуеву требовали отменить его адвокаты. Они заявляли, что у ректора за время содержания в СИЗО ухудшилось состояние здоровья, ему необходима операция на сердце. «Кассационный суд сейчас отменил постановление о замене Зуеву домашнего ареста на содержание под стражей от 21 ноября 2021 г. и отправке этого вопроса на новое рассмотрения. С тех пор было много новых продлений ареста, так что до нового решения Мосгорсуда Зуев будет оставаться под стражей», — рассказал агентству адвокат Зуева Сергей Севрук.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».

В конце мая агентство сообщило о том, что следователи МВД проводят обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в хищении более 50 млн руб., принадлежащих фонду. По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Обвинение по делу также предъявили Зуеву. Все они содержатся под стражей, никто из фигурантов не признает вину.

По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД. В результате учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб.

Ранее по теме: СМИ: к сотрудникам РАНХиГС пришли с обысками по делу Раковой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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