Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки»

Решение Мосгорсуда о замене домашнего ареста Зуеву требовали отменить его адвокаты. Они заявляли, что у ректора за время содержания в СИЗО ухудшилось состояние здоровья, ему необходима операция на сердце. «Кассационный суд сейчас отменил постановление о замене Зуеву домашнего ареста на содержание под стражей от 21 ноября 2021 г. и отправке этого вопроса на новое рассмотрения. С тех пор было много новых продлений ареста, так что до нового решения Мосгорсуда Зуев будет оставаться под стражей», — рассказал агентству адвокат Зуева Сергей Севрук.