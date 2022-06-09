Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки»
Второй кассационный суд отменил решение о замене домашнего ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву на содержание под стражей, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.
Решение Мосгорсуда о замене домашнего ареста Зуеву требовали отменить его адвокаты. Они заявляли, что у ректора за время содержания в СИЗО ухудшилось состояние здоровья, ему необходима операция на сердце. «Кассационный суд сейчас отменил постановление о замене Зуеву домашнего ареста на содержание под стражей от 21 ноября 2021 г. и отправке этого вопроса на новое рассмотрения. С тех пор было много новых продлений ареста, так что до нового решения Мосгорсуда Зуев будет оставаться под стражей», — рассказал агентству адвокат Зуева Сергей Севрук.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».
В конце мая агентство сообщило о том, что следователи МВД проводят обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в хищении более 50 млн руб., принадлежащих фонду. По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Обвинение по делу также предъявили Зуеву. Все они содержатся под стражей, никто из фигурантов не признает вину.
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД. В результате учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб.