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СМИ: к сотрудникам РАНХиГС пришли с обысками по делу Раковой

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Следователи МВД проводят обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Обыски проходят у сотрудников ФИРО РАНХИГС в рамках уголовного дела, выделенного из основного уголовного дела в отношении Раковой, [ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинка» Сергея] Зуева и иных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденного 20 мая», — сообщил источник «РИА Новости».

Собеседник ТАСС в свою очередь отметил, что с обысками пришли и к бывшему гендиректору ФИРО РАНХиГС Максиму Дулинову. По версии следствия, Ракова организовала фиктивное трудоустройство сотрудника Минпросвещения именно в этот институт. Дулинов, по информации агентства, будет опрошен в качестве свидетеля, он уже согласился сообщить следователям известные ему факты, которые могут быть связаны с делом Раковой.

Обыски также начались у заместителя Дулинова Эвелины Алиевой и заведующей отделом организационно-методической поддержки программ и проектов Центра стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ ФИРО Ольги Родионовой, отмечают агентства.

Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября прошлого года. Ее обвиняют в хищении более 50 млн руб., принадлежащих Фонду новых форм развития образования, при реализации федерального проекта «Учитель года». По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Обвинение по делу также предъявили Зуеву. Все они содержатся под стражей, никто из фигурантов не признает вину.

По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД. В результате учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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