СМИ: к сотрудникам РАНХиГС пришли с обысками по делу Раковой

Собеседник ТАСС в свою очередь отметил, что с обысками пришли и к бывшему гендиректору ФИРО РАНХиГС Максиму Дулинову. По версии следствия, Ракова организовала фиктивное трудоустройство сотрудника Минпросвещения именно в этот институт. Дулинов, по информации агентства, будет опрошен в качестве свидетеля, он уже согласился сообщить следователям известные ему факты, которые могут быть связаны с делом Раковой.