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Директора лаборатории РАНХиГС объявили в розыск по делу Раковой

Ведомости

Директору научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталье Корниенко заочно предъявили обвинение в мошенничестве в рамках дела бывшего замминистра просвещения и бывшего вице-президента «Сбера» Марины Раковой. Корниенко объявлена в розыск, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил источник «РИА Новости».

«В октябре 2021 г. директор лаборатории РАНХиГС Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Марины Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинев. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск», — сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, следствие считает, что Корниенко причастна к эпизоду хищения 20 млн руб., выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель будущего» в рамках нацпроекта «Образование». По версии следствия, она обналичивала похищенные деньги.

По информации на сайте академии, Корниенко возглавляет лабораторию развития налоговой системы. Она поводит научные исследования по выработке политики правового регулирования в области налогообложения, собственности и международных отношений. По данным ТАСС, Корниенко участвовала в проектах Агентства США по международному развитию и руководила лабораторией развития налоговой системы Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара.

Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву. Все они содержатся под стражей, никто из фигурантов не признает вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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