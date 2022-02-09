Директора лаборатории РАНХиГС объявили в розыск по делу Раковой

Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По этому делу проходит бывший сотрудник фонда Максим Инкин, занимавший пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения, а также гражданский супруг экс-замминистра Артур Стеценко. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву. Все они содержатся под стражей, никто из фигурантов не признает вину.