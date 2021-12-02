МВД предъявило новое обвинение экс-замминистра просвещения Раковой
Следователи главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили новое обвинение экс-замминистра Марине Раковой по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом говорится в сообщении МВД.
Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается следствием в 9 млн руб., сообщило МВД.
По версии следствия, в 2017 г. Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», вступила в сговор с исполняющим обязанности гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Артуром Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Следствием выявлен факт необоснованной выплаты указанному сотруднику бюджетных денег в период с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г.
«Согласно документам, Стеценко поручалось выполнение работ в течение установленной продолжительности рабочего дня за ежемесячный оклад, а также проведение дополнительных работ за дополнительную плату. В действительности трудовую деятельность в данном фонде он не осуществлял, работы для учреждения не проводил», — считают следственные органы.
«Неосведомленные о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более 9 млн руб. в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко. Таким образом, ежемесячный незаконный доход фигуранта составлял до 300 000 руб.», — сказали в пресс-центре.
Против экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента «Сбера» Марины Раковой ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву.
Предполагается, что Ракова в должности замминистра пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» (учредитель — Минпросвещения) бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».