МВД предъявило новое обвинение экс-замминистра просвещения Раковой

По версии следствия, в 2017 г. Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», вступила в сговор с исполняющим обязанности гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Артуром Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Следствием выявлен факт необоснованной выплаты указанному сотруднику бюджетных денег в период с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г.