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МВД предъявило новое обвинение экс-замминистра просвещения Раковой

Ведомости

Следователи главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили новое обвинение экс-замминистра Марине Раковой по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом говорится в сообщении МВД. 

Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается следствием в 9 млн руб., сообщило МВД. 

По версии следствия, в 2017 г. Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», вступила в сговор с исполняющим обязанности гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Артуром Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Следствием выявлен факт необоснованной выплаты указанному сотруднику бюджетных денег в период с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г.

«Согласно документам, Стеценко поручалось выполнение работ в течение установленной продолжительности рабочего дня за ежемесячный оклад, а также проведение дополнительных работ за дополнительную плату. В действительности трудовую деятельность в данном фонде он не осуществлял, работы для учреждения не проводил», — считают следственные органы. 

«Неосведомленные о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более 9 млн руб. в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко. Таким образом, ежемесячный незаконный доход фигуранта составлял до 300 000 руб.», — сказали в пресс-центре.

Против экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента «Сбера» Марины Раковой ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву.

Предполагается, что Ракова в должности замминистра пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» (учредитель — Минпросвещения) бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».

Ранее по теме: Ректору «Шанинки» Зуеву предъявили обвинение по делу о мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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