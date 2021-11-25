Ректору «Шанинки» Зуеву предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Следствие предъявило обвинения арестованному по подозрению в мошенничестве ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Зуев обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, он вступил в преступный сговор с бывшим замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим замглавы ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза.
Зуев, Ракова и Зак фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, утверждают следователи. В результате вузу был причинен ущерб на сумму более 20 млн руб. Аналогичные обвинения на прошлой неделе предъявили Раковой и Заку.
«В ходе расследования уголовного дела предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 г. указанным лицам бюджетных денежных средств. Следствием установлено, что эти граждане какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату», — заявили в МВД.
Показания на Зуева и других фигурантов дала исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Она полностью признала свою вину и рассказала о «схеме обналичивания похищенных бюджетных денег». После этого ее перевели из СИЗО под домашний арест.
Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют также в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По делу Раковой также проходят Евгений Зак и бывший сотрудник фонда Максим Инкин (оба работали управляющими директорами дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения), а также гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает.