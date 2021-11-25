Ректору «Шанинки» Зуеву предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Уголовное дело против Раковой возбудили в конце октября. Ее обвиняют также в хищении более 50 млн руб., принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», при реализации федерального проекта «Учитель года». По делу Раковой также проходят Евгений Зак и бывший сотрудник фонда Максим Инкин (оба работали управляющими директорами дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения), а также гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает.