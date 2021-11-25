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СМИ: исполнительный директор «Шанинки» дала показания против ректора вуза Зуева

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Исполнительный директор Московской высшей школы социальным и экономических наук («Шанинки») Кристина Крючкова сотрудничает со следствием и дает показания на всех фигурантов дела о мошенничестве в «Фонде новых форм развития образования», в том числе против ректора вуза Сергея Зуева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов дела», — рассказал собеседник агентства. Крючкову перевели из СИЗО под домашний арест, добавил он.

Против бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву.

Предполагается, что Ракова в должности замминистра пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» (учредитель — Минпросвещения) бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».

По делу также проходят топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения (4 октября). Им, а также преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки», избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее по теме: Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение в мошенничестве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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