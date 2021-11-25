СМИ: исполнительный директор «Шанинки» дала показания против ректора вуза Зуева

Против бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву.