Экс-замминистру просвещения Раковой предъявили обвинение в мошенничестве

Ранее следствие заявляло, что уголовное дело в отношении Раковой связано с мошенничеством с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву. Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».