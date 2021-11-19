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Экс-замминистру просвещения Раковой предъявили обвинение в мошенничестве

Ведомости

Следователи главного управления МВД по Москве предъявили обвинение бывшему замминистра просвещения Марине Раковой и топ-менеджеру Сбербанка Евгению Заку в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

По версии следствия, в 2018 г. экс-замминистра просвещения Ракова и бывший замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак вступили в сговор с экс-директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым (ныне ректор «Шанинки»), заключив подложные трудовые договоры и фиктивно трудоустроив в институт 12 сотрудников Минпросвещения. За два года на зарплату «сотрудников» ушло более 20 млн руб., заявили в ведомстве.

«Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», — отмечается в сообщении ведомства. 

Ранее следствие заявляло, что уголовное дело в отношении Раковой связано с мошенничеством с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву. Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».

По делу также проходят топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения из Сбербанка (4 октября). Им, а также преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки», избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее по теме: МВД выявило 12 фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС людей в рамках дела Раковой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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