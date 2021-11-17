МВД выявило 12 фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС людей в рамках дела Раковой
МВД России установило, что 12 человек были фиктивно трудоустроены в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников в рамках расследования одного из эпизодов в деле экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«В ходе расследования данного дела предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 г. бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения РФ, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников», — сообщили в ведомстве. По данным МВД, указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, при этом они длительное время регулярно получали заработную плату.
Ранее о том, что в деле Раковой появился новый эпизод, связанный с подозрениями в фиктивном трудоустройстве людей в РАНХиГС, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Также собеседник агентства сообщал, что следователи провели обыски в домах проректора института Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова. Обыски проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В отношении Раковой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву.