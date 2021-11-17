СМИ сообщили об обысках у проректора и финансового директора РАНХиГС
Следователи провели обыски в домах проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, источники «РИА Новости» и «Интерфакса» подтвердили информацию.
По данным источника ТАСС, обыски проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева. По его словам, Федотов и Ефремов проходят по делу в качестве свидетелей. Собеседник «РИА Новостей» рассказал, что обыски проходят в рамках дела Раковой и связаны с фиктивным трудоустройством в академию.
Против бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Также обвинение по делу предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву.
Предполагается, что Ракова в должности замминистра пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» (учредитель — Минпросвещения) бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».
По делу также проходят топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения (4 октября). Им, а также преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки», избрали меру пресечения в виде ареста.