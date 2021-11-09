Ректора «Шанинки» перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Зуева задержали в рамках дела экс-заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, против которой тоже возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб.