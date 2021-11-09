Ректора «Шанинки» перевели из-под домашнего ареста в СИЗО
Мосгорсуд по требованию прокуратуры отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева и отправил его в СИЗО, сообщает ТАСС.
«Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали там.
13 октября Зуева отправили под домашний арест до 7 декабря этого года. Тогда его подозревали в хищении более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Позже, 19 октября, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
21 октября в «Шанинке» сообщили, что в учебное заведение пришли с проверкой сотрудники прокуратуры. От университета потребовали предоставить «необходимые документы за период с 2019 г. по настоящее время, а также объяснения должностных лиц по вопросам, возникшим в ходе проверки».
Зуева задержали в рамках дела экс-заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, против которой тоже возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб.
Предполагается, что Ракова в должности замминистра пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» (учредитель — Минпросвещения) бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».
По делу также проходят топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения (4 октября). Им, а также преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки», избрали меру пресечения в виде ареста.