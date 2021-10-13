Подозреваемый по делу Раковой ректор «Шанинки» отправлен под домашний арест
Тверской районный суд Москвы назначил домашний арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву, сообщает пресс-служба московских судов.
«Тверской районный суд 13 октября 2021 г. отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. С. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 г.», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зуев проходит в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.
Против Раковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее арестовали до 6 декабря этого года. По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Предполагается, что Ракова в должности замминистра пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» (учредитель — Минпросвещения), бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».
По делу также проходят топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения (4 октября). Им, а также преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки», избрали меру пресечения в виде ареста.