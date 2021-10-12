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МВД подтвердило задержание ректора «Шанинки» по делу экс-замминистра Раковой

Ведомости

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев задержан и допрошен по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, сообщает «МВД медиа».

«Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

Следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании Зуеву меры пресечения. О задержании ректора «Шанинки» ранее сегодня сообщили СМИ со ссылкой на источники.

7 октября Ракову арестовали на два месяца — до 6 декабря этого года. Против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Так, в должности замминистра Ракова якобы пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования», учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» рассказали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».

В рамках данного дела арестованы также топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения 4 октября этого года. Аналогичную меру пресечения избрали преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки». Им предъявлено обвинение по той же статье, что и Раковой.

Сама чиновница подозревается в хищении 50 млн руб. Вину она не признала. Кроме того, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбудили против ее гражданского мужа Артура Стеценко. По данным МВД, когда чиновница занимала пост генерального директора «Фонда новых форм развития образования», ее супруг был трудоустроен там фиктивно и в виде зарплаты с 2017 по 2019 г. получил более 9 млн руб. 6 октября Тверской суд арестовал мужчину на два месяца.

Ранее по теме: СМИ сообщили о задержании ректора «Шанинки» по делу экс-замминистра Раковой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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