МВД подтвердило задержание ректора «Шанинки» по делу экс-замминистра Раковой
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев задержан и допрошен по делу экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, сообщает «МВД медиа».
«Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн руб., принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.
Следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании Зуеву меры пресечения. О задержании ректора «Шанинки» ранее сегодня сообщили СМИ со ссылкой на источники.
7 октября Ракову арестовали на два месяца — до 6 декабря этого года. Против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Так, в должности замминистра Ракова якобы пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования», учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» рассказали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».
В рамках данного дела арестованы также топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова до своего увольнения 4 октября этого года. Аналогичную меру пресечения избрали преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки». Им предъявлено обвинение по той же статье, что и Раковой.
Сама чиновница подозревается в хищении 50 млн руб. Вину она не признала. Кроме того, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбудили против ее гражданского мужа Артура Стеценко. По данным МВД, когда чиновница занимала пост генерального директора «Фонда новых форм развития образования», ее супруг был трудоустроен там фиктивно и в виде зарплаты с 2017 по 2019 г. получил более 9 млн руб. 6 октября Тверской суд арестовал мужчину на два месяца.