ТАСС узнал о допросе ректора «Шанинки» по делу экс-замминистра Раковой
Правоохранительные органы допросят ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева по делу бывшего заместителя министра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сейчас с Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.
7 октября Ракову арестовали на два месяца — до 6 декабря этого года. Против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Так, в должности замминистра Ракова якобы пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования», учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» рассказали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».
Экс-замминистра подозревают в хищении 50 млн руб. МВД подтвердило, что средства украли из «Фонда новых форм развития образования». В рамках данного дела арестованы также топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова. Аналогичную меру пресечения избрали преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки».