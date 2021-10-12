Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

ТАСС узнал о допросе ректора «Шанинки» по делу экс-замминистра Раковой

Ведомости

Правоохранительные органы допросят ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева по делу бывшего заместителя министра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас с Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

7 октября Ракову арестовали на два месяца — до 6 декабря этого года. Против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «РИА Новости», речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Так, в должности замминистра Ракова якобы пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования», учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» рассказали, что Ракова также лоббировала привлечение «Шанинки» в качестве подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».

Экс-замминистра подозревают в хищении 50 млн руб. МВД подтвердило, что средства украли из «Фонда новых форм развития образования». В рамках данного дела арестованы также топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак — управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова. Аналогичную меру пресечения избрали преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки».

Ранее по теме: Суд арестовал экс-замминистра просвещения Ракову

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных