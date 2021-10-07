Суд арестовал экс-замминистра просвещения Ракову

Против Раковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О том, что она попала под следствие, 29 сентября сообщили «РИА Новости». Тогда источник агентства рассказал, что речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Так, будучи замминистра, Ракова якобы пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования», учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Позже собеседники «РИА Новости» и «Интерфакса» рассказали, что чиновница также лоббировала привлечение в качестве подрядчика частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).