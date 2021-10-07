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Суд арестовал экс-замминистра просвещения Ракову

Ведомости

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, которую подозревают в мошенничестве.

«Тверским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 г.», — сообщила пресс-служба московских судов.

Против Раковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О том, что она попала под следствие, 29 сентября сообщили «РИА Новости». Тогда источник агентства рассказал, что речь идет о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб. Так, будучи замминистра, Ракова якобы пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования», учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в документах признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». Позже собеседники «РИА Новости» и «Интерфакса» рассказали, что чиновница также лоббировала привлечение в качестве подрядчика частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). 

Ракову подозревают в хищении 50 млн руб. МВД подтвердило, что хищения средств в особо крупном размере были совершены из «Фонда новых форм развития образования».

Кроме того, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено против гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. По данным МВД, когда чиновница занимала пост генерального директора указанного фонда, ее супруг был трудоустроен там фиктивно и в виде зарплаты с 2017 по 2019 г. получил более 9 млн руб. Вчера Тверской суд арестовал мужчину на два месяца.

О задержании самой Раковой МВД сообщило вчера. До этого ее объявили в федеральный розыск, этот факт подтвердили в ведомстве. СМИ сообщили, что экс-замминистра не явилась на допрос и отключила телефоны, в ее доме обнаружили следы экстренных сборов. 6 октября Ракова, по данным «Коммерсанта», сама пришла в полицию. Она не признала вину, на ночь ее отправили в изолятор временного содержания.

Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что Раковой предложили оформить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания. В то же время в Общественной наблюдательной комиссия (ОНК) Москвы рассказали «Интерфаксу», что экс-замминистра не признала вину и заявила, что не скрывалась от следствия.

Ранее Тверской суд арестовал топ-менеджеров Сбербанка Максима Инкина и Евгения Зака — управляющих директоров дивизиона «Цифровые платформы образования», которым руководила Ракова. Аналогичную меру пресечения избрали преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой, которая была исполнительным директором «Шанинки» — подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».

Ракова занимала пост заместителя министра просвещения России с 2018 по 2020 г. После она стала вице-президентом Сбербанка, директором дивизиона «Цифровые платформы образования». Вчера в кредитной организации сообщили, что с 4 октября Ракова не является их сотрудником: ее уволили в соответствии с действующими нормами трудового законодательства. 

Ранее по теме: Суд арестовал гражданского мужа экс-вице-президента Сбербанка Раковой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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