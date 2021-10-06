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Суд арестовал гражданского мужа экс-вице-президента Сбербанка Раковой

Ведомости

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца Артура Стеценко, которого подозревают в крупном мошенничестве. ТАСС уточняет, что он является гражданским мужем бывшего вице-президента Сбербанка, экс-заместителя министра просвещения Марины Раковой, задержанной ранее. 

«Тверским районным судом города Москвы 6 октября 2021 г. удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Артура Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2021 г. А. Стеценко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда, опубликованном в Telegram-канале московских судов.

МВД рассказало, что дело против Стеценко и Раковой было возбуждено по заявлению руководства «Фонда новых форм развития образования». По данным министерства, когда фондом руководила Ракова, Стеценко был трудоустроен там фиктивно. В итоге с 2017 по 2019 г. под видом зарплаты он получил более 9 млн руб., которые использовал в личных целях.

Сейчас против обоих возбуждено дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О задержании самой Раковой МВД сообщило накануне.

29 сентября «РИА Новости» сообщили, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным агентства, расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г. 1 октября стало известно, что Ракова скрылась от следствия, ее объявили в федеральный розыск. 

С 2018 по 2020 г. Ракова занимала пост заместителя министра просвещения России. После она стала вице-президентом Сбербанка, директором дивизиона «Цифровые платформы образования». Сегодня в кредитной организации сообщили, что с 4 октября Ракова не является их сотрудником: ее уволили в соответствиями с действующими нормами трудового законодательства. 

Ранее по теме: Бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова находится на допросе в МВД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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