Суд арестовал гражданского мужа экс-вице-президента Сбербанка Раковой

МВД рассказало, что дело против Стеценко и Раковой было возбуждено по заявлению руководства «Фонда новых форм развития образования». По данным министерства, когда фондом руководила Ракова, Стеценко был трудоустроен там фиктивно. В итоге с 2017 по 2019 г. под видом зарплаты он получил более 9 млн руб., которые использовал в личных целях.