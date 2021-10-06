Бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова находится на допросе в МВД
Бывший вице-президент Сбербанка и замминистра просвещения Марина Ракова находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, с ней ведутся следственные действия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУМВД России по Москве», — сказала Волк. По данным источников «Коммерсанта», Ракова сама явилась в полицию.
29 сентября «РИА Новости» сообщили, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г. На рабочем месте и в доме Раковой прошли обыски. На следующий день СМИ узнали, что экс-чиновница не явилась на допрос и отключила телефоны. На работу она тоже не явилась. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что она объявлена в федеральный розыск.
Ракова с 2018 по 2020 г. занимала пост заместителя министра просвещения России. Также была вице-президентом Сбербанка, директором дивизиона «Цифровые платформы образования». По информации собеседника в Сбербанке, с 4 октября Ракова не является сотрудником Сбербанка — ее уволили в соответствиями с действующими нормами трудового законодательства. Представитель Сбербанка подтвердил информацию.