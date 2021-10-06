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Бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова находится на допросе в МВД

Ведомости

Бывший вице-президент Сбербанка и замминистра просвещения Марина Ракова находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, с ней ведутся следственные действия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУМВД России по Москве», — сказала Волк. По данным источников «Коммерсанта», Ракова сама явилась в полицию.

29 сентября «РИА Новости» сообщили, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г. На рабочем месте и в доме Раковой прошли обыски. На следующий день СМИ узнали, что экс-чиновница не явилась на допрос и отключила телефоны. На работу она тоже не явилась. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что она объявлена в федеральный розыск.

Ракова с 2018 по 2020 г. занимала пост заместителя министра просвещения России. Также была вице-президентом Сбербанка, директором дивизиона «Цифровые платформы образования». По информации собеседника в Сбербанке, с 4 октября Ракова не является сотрудником Сбербанка — ее уволили в соответствиями с действующими нормами трудового законодательства. Представитель Сбербанка подтвердил информацию.

Ранее по теме: СМИ сообщили об объявлении вице-президента «Сбера» в федеральный розыск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных