Бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова находится на допросе в МВД

29 сентября «РИА Новости» сообщили, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г. На рабочем месте и в доме Раковой прошли обыски. На следующий день СМИ узнали, что экс-чиновница не явилась на допрос и отключила телефоны. На работу она тоже не явилась. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что она объявлена в федеральный розыск.