Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

СМИ сообщили об объявлении вице-президента «Сбера» в федеральный розыск

Ведомости

Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Марина Ракова, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, объявлена в федеральный розыск, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«Она объявлена в федеральный розыск. Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности», — сказал собеседник агентства.

29 сентября «РИА Новости» сообщили, что Ракова, которая с 2018 по 2020 г. занимала пост заместителя министра просвещения России, стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г.

По данным СМИ, Ракова якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». «РИА Новости» и «Интерфакс» также сообщали, что Ракова лоббировала контракты в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). 

29 сентября на рабочем месте и в доме Раковой прошли обыски. На следующий день СМИ узнали, что экс-чиновница не явилась на допрос, отключила телефоны, покинула место жительства и перестала общаться с родственниками. На работу она тоже не явилась.

Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что в доме Раковой обнаружили «следы экстренных сборов». По информации издания, ей помог скрыться от следствия близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, у которого есть гражданство Украины и родственники в этой стране. По мнению оперативников, скорее всего, Ракова и ее знакомый хотят сбежать туда, так как граница якобы не особо тщательно охраняется, а Киев неохотно выдает России фигурантов уголовных дел.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал, как вице-президент Сбера Ракова скрылась от следствия

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных