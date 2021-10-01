СМИ сообщили об объявлении вице-президента «Сбера» в федеральный розыск
Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Марина Ракова, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, объявлена в федеральный розыск, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Она объявлена в федеральный розыск. Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности», — сказал собеседник агентства.
29 сентября «РИА Новости» сообщили, что Ракова, которая с 2018 по 2020 г. занимала пост заместителя министра просвещения России, стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 г.
По данным СМИ, Ракова якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». «РИА Новости» и «Интерфакс» также сообщали, что Ракова лоббировала контракты в пользу частной российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).
29 сентября на рабочем месте и в доме Раковой прошли обыски. На следующий день СМИ узнали, что экс-чиновница не явилась на допрос, отключила телефоны, покинула место жительства и перестала общаться с родственниками. На работу она тоже не явилась.
Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что в доме Раковой обнаружили «следы экстренных сборов». По информации издания, ей помог скрыться от следствия близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, у которого есть гражданство Украины и родственники в этой стране. По мнению оперативников, скорее всего, Ракова и ее знакомый хотят сбежать туда, так как граница якобы не особо тщательно охраняется, а Киев неохотно выдает России фигурантов уголовных дел.