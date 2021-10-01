СМИ сообщили об объявлении вице-президента «Сбера» в федеральный розыск

Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что в доме Раковой обнаружили «следы экстренных сборов». По информации издания, ей помог скрыться от следствия близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, у которого есть гражданство Украины и родственники в этой стране. По мнению оперативников, скорее всего, Ракова и ее знакомый хотят сбежать туда, так как граница якобы не особо тщательно охраняется, а Киев неохотно выдает России фигурантов уголовных дел.